Hulk väckte topplaget till liv.

Hulk väckte Shanghai SIPG

Topplaget Shanghai SIPG vaknade sent hemma mot Liaoning Whowin men vann med 4-1 sedan samtliga mål kommit under de sista tjugo minuterna.





Efter en dålig start på ligaspelet och urtåg ur



John Owoeri gjorde två mål men det hjälpte föga när hans Baoding Yingli Yitong förlorade med 4-2 borta mot Beijing Enterprices sedan man legat under med 4-0 i paus. Laget ligger för närvarande jumbo i andradivisionen League 1. I toppstriden var det annars många kryss och bland annat spelade Sven-Göran Erikssons Shenzhen oavgjort för tredje omgången i rad när hemmamatchen mot topplaget Beijing Renhe slutade mållös.



Samtliga resultat CSL omgång 12:



Henan Jianye - Guangzhou R&F 1-1

Tianjin Teda - Shanghai Shenhua 2-1

Chongqing Dangdai Lifan - Beijing Guoan 1-0

Yanbian Funde - Guangzhou Evergrande 1-3

Shandong Luneng - Tianjin Quanjian 1-2

Shanghai SIPG - Liaoning Whowin 4-1

Jiangsu Suning - Hebei China Fortune 1-2

Changchun Yatai - Guizhou Hengfeng Zhicheng 1-1



Samtliga resultat CL1 omgång 12:



Qingdao Huanghai - Dalian Transcendence 3-1

Zhejiang Yiteng - Yunnan Lijiang 0-0

Beijing Enterprices - Baoding Yingli Yitong 4-2

Shenzhen - Beijing Renhe 0-0

Meizhou Hakka - Xinjiang Tianshan 2-2

Dalian Yifang - Shanghai Shenxin 2-2

Wuhan Zall - Hangzhou Greentown 1-0

Shijiazhuang Ever Bright - Nei Mongol Zhongyou 2-1 Det är just nu två suveräner i den kinesiska ligatoppen. Shanghai SIPG jagar regerande mästarna Guangzhou Evergrande och håller gapet till två poäng. Denna helg satt det dock långt inne sedan det var mållöst hemma mot mittenlaget Liaoning Whowin när tjugo minuter återstod. Då startade något av en målexplosion, och det var brassen Hulk som inledde det hela med att göra 1-0 sedan han avslutat ett solonummer med en kylig lobb. Drygt tio minuter senare satte samme Hulk tvåan på straff innan anfallsstjärnan Wu Lei avgjorde med 3-0 med fyra minuter kvar. De bägge lagen gjorde sedan varsitt mål på tilläggstid och siffrorna stannade vid 4-1. Även Guangzhou Evergrande vann sin match borta mot bottenlaget Yanbian Funde med 3-1.Efter en dålig start på ligaspelet och urtåg ur Champions League fick forne sydkoreanske VM-spelaren Choi Yong-soo sparken från Jiangsu Suning. Därmed blev Choi Yong-soo den tredje av klubbens fyra senaste tränare att få sparken efter en match mot Shanghai SIPG, med Dan Petrescu som enda undantag ifjol. Den för tillfället nye tränaren Li Jinyu fick inte en lyckad start på sitt nya jobb då man tappade ledning till förlust med 2-1 hemma mot Hebei China Fortune. Ett annat lag som fortsätter underprestera är Shanghai Shenhua som, trots Carlos Tevez på plan, tappade 1-0-ledning till förlust med 2-1 borta mot Tianjin Teda. Målmässigt var det en helnigeriansk uppgörelse där Obafemi Martins nätade för Shanghai Shenhua och Brown Ideye gjorde bägge målen för Tianjin Teda.John Owoeri gjorde två mål men det hjälpte föga när hans Baoding Yingli Yitong förlorade med 4-2 borta mot Beijing Enterprices sedan man legat under med 4-0 i paus. Laget ligger för närvarande jumbo i andradivisionen League 1. I toppstriden var det annars många kryss och bland annat spelade Sven-Göran Erikssons Shenzhen oavgjort för tredje omgången i rad när hemmamatchen mot topplaget Beijing Renhe slutade mållös.Henan Jianye - Guangzhou R&F 1-1Tianjin Teda - Shanghai Shenhua 2-1Chongqing Dangdai Lifan - Beijing Guoan 1-0Yanbian Funde - Guangzhou Evergrande 1-3Shandong Luneng - Tianjin Quanjian 1-2Shanghai SIPG - Liaoning Whowin 4-1Jiangsu Suning - Hebei China Fortune 1-2Changchun Yatai - Guizhou Hengfeng Zhicheng 1-1Qingdao Huanghai - Dalian Transcendence 3-1Zhejiang Yiteng - Yunnan Lijiang 0-0Beijing Enterprices - Baoding Yingli Yitong 4-2Shenzhen - Beijing Renhe 0-0Meizhou Hakka - Xinjiang Tianshan 2-2Dalian Yifang - Shanghai Shenxin 2-2Wuhan Zall - Hangzhou Greentown 1-0Shijiazhuang Ever Bright - Nei Mongol Zhongyou 2-1

0 KOMMENTARER 79 VISNINGAR 0 KOMMENTARER79 VISNINGAR DAVID BERG

david_berg88@hotmail.com

På Twitter: @_david_berg_

2017-06-04 20:51:06 david_berg88@hotmail.comPå Twitter: @_david_berg_2017-06-04 20:51:06

ANNONS:

Fler artiklar om Kina

Kina

2017-06-04 20:51:06

Kina

2017-05-31 20:40:51

Kina

2017-05-28 22:14:20

Kina

2017-05-24 19:06:46

Kina

2017-05-21 18:23:13

Kina

2017-05-14 20:31:21

Kina

2017-05-10 22:00:06

Kina

2017-05-01 09:16:03

Kina

2017-04-26 16:00:30

Kina

2017-04-23 20:16:50

ANNONS:

Topplaget Shanghai SIPG vaknade sent hemma mot Liaoning Whowin men vann med 4-1 sedan samtliga mål kommit under de sista tjugo minuterna.Guangzhou Evergrande tog sig vidare till åttondelsfinal via seger mot Kashima Anthlers sedan Paulinho gjort matchavgörande målet på bortaplan.Alexandre Pato fortsätter att göra mål i Kina och i helgen satte han sitt sjätte för säsongen för Tianjin Quanjian i hemmaderbyt mot Tianjin Teda.Brassen Paulinhos mål blev matchens enda när Guangzhou Evergrande vann den första åttondelen i Champions League mot Kashima Anthlers med 1-0.Shanghai SIPG vann bortaderbyt mot Shanghai Shenhua med 3-1 sedan Hulk legat bakom ett sent avgörande.Brasseduon Ramires och Alex Teixeira gjorde varsitt mål när bottenlaget Jiangsu Suning tog första segern i årets ligaspel.Med en minut kvar fick avhängda Western Sydney Wanderers in ett segermål som såg till att stjärnspäckade Shanghai SIPG slutade tvåa i sin Champions League-grupp.Efter en mycket tung period i Kina stack argentinaren Ezequiel Lavezzi ut med två mål när Hebei China Fortune besegrade Tianjin Teda i helgen.Shanghai SIPG besegrade FC Seoul med 4-2 efter mål av Hulk och Oscar och är vidare till åttondelsfinal i asiatiska Champions League.Förre Häcken-anfallaren John Owoeri avgjorde på straff när Baoding Yingli Yitong lämnade bottenskiktet i den kinesiska andradivisionen.