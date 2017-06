Capello har en del att fundera på i Jiangsu Suning.

Ingen Capello-effekt för Jiangsu Suning

Fabio Capello förlorade debuten i CSL när hans Jiangsu Suning föll med 1-0 hemma mot bottenlaget Changchun Yatai.

Det blev ingen omedelbar effekt när Fabio Capello gjorde sin första match som tränare för krislaget Jiangsu Suning i botten av CSL. Gästande Changchun Yatai, som också är en konkurrent kring strecket, vann med 1-0 på söndagen sedan mittbacken Yang Boyu stått för ett snöpligt självmål efter en kvart. Jiangsu Suning ligger näst sist i tabellen efter tretton omgångar med tre poäng upp till Henan Jianye som är närmast över strecket.



Det utbröt skandalscener när Guangzhou R&F tog emot topplaget Shanghai SIPG, även det på söndagen. På tilläggstid i första halvlek ledde en del inledande gruffanden och tacklingar till något som närmast liknade fullt slagsmål på mittplan. En försvarare i vardera laget visades ut i form av Li Tixiang i Guangzhou R&F och Fu Huan i Shanghai SIPG. Ställningen var då 1-1 sedan israelen Eran Zahavi och Hulk gjort varsitt mål, och det blev även slutresultatet. I och med att Guangzhou Evergrande vann borta mot nykomlingen Guizhou Hengfeng Zhicheng med 2-0 ökade de regerande mästarna gapet i toppen till fyra poäng.



Ett tränarbyte i veckan som däremot gjorde succé direkt var det i Shenzhen där Sven-Göran Eriksson ersattes av Wang Baoshan, som närmast kom från topplaget Beijing Renhe. Shenzhen vann hemmamatchen mot Hangzhou Greentown med 4-1 efter att ha vänt underläge och laget blickar nu uppåt i tabellen av League 1. Serien toppas alltjämt av Dalian Yifang som grejade en ny seger med 4-0 hemma mot bottenlaget Yunnan Lijiang.



I övrigt uppmärksammades nyligen bortgångne ivorianen Cheick Tioté på olika sätt runt om i landet. Bland annat tillängnade hans forne lagkamrat Papiss Cissé sitt ledningsmål i Shandong Lunengs segermatch borta mot Liaoning Whowin till honom och hans familj. Den kinesiska ligan och fotbollsvärlden har förlorat en stor profil.



Samtliga resultat CSL omgång 13:



Guizhou Hengfeng Zhicheng - Guangzhou Evergrande 0-2

Hebei China Fortune - Tianjin Quanjian 1-0

Henan Jianye - Yanbian Funde 3-1

Shanghai Shenhua - Chongqing Dangdai Lifan 2-2

Guangzhou R&F - Shanghai SIPG 1-1

Liaoning Whowin - Shandong Luneng 0-3

Jiangsu Suning - Changchun Yatai 0-1

Beijing Guoan - Tianjiin Teda 2-0



Samtliga resultat CL1 omgång 13



Zhejiang Yiteng - Mezhou Hakka 0-1

Shenzhen - Hangzhou Greentown 4-1

Beijing Renhe - Nei Mongol Zhongyou 3-0

Xinjiang Tianshan - Beijing Enterprices 1-2

Dalian Yifang - Yunnan Lijiang 4-0

Qingdao Huanghai - Baoding Yingli Yitong 4-0

Wuhan Zall - Dalian Transcendence 3-1

Shijiazhuang Ever Bright - Shanghai Shenxin 2-1

