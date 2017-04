John Owoeri matchhjälte för Baoding

Förre Häcken-anfallaren John Owoeri avgjorde på straff när Baoding Yingli Yitong lämnade bottenskiktet i den kinesiska andradivisionen.

Baoding Yingli Yitong har fått en tung start i den kinesiska andradivisionen League 1 och i veckan åkte laget även ur cupen i ett tidigt skede efter förlust med 1-0 borta mot Heilongjiang Lava Spring från League 2. I truppen finns bland annat svenskbekantingarna John Owoeri och Lars Saetra. I helgens hemmamatch mot Hangzhou Greentown, som ifjol blev nedflyttat från CSL, kom säsongens andra seger sedan just nigerianske anfallaren John Owoeri satt matchavgörande 2-1 på straff med dryga kvarten kvar. Resultatet innebar att gapet till lagen under nedflyttningsstrecket växte och laget ligger nu på en elfteplats med sju poäng på sex omgångar.Jiangsu Suning går som tåget i Champions League men sladdar efter rejält i ligan och efter helgens förlust hemma mot överraskningslaget Guangzhou R&F med 2-1 är situationen än mer prekär. I och med att Changchun Yatai besegrade Henan Jianye hemma med 1-0 är vice mästarna Jiangsu Suning tabelljumbo med två poäng på sex omgångar. Den sydkoreanske tränaren Choi Yong-soo sitter löst just nu.I och med segern mot Jiangsu Suning befäster Guangzhou R&F sin position som ensam serieledare med sexton poäng. Israeliske anfallaren Eran Zahavi är i storform och hans två mål i helgen tog honom upp i ensam skytteligaledning med sex fullträffar. Tre poäng bakom Guangzhou R&F jagar Guangzhou Evergrande, Shanghai SIPG och Shandong Luneng. Både Evergrande och Shanghai tog segrar mot Liaoning Whowin, respektive Hebei China Fortune, medan Graziano Pellè räddade en sen poäng hemma mot Chongqing Dangdai Lifan med tio minuter kvar av en match som slutade 1-1.Beijing Guoan - Tianjin Quanjian 1-1Guangzhou Evergrande - Liaoning Whowin 2-1Shanghai SIPG - Hebei China Fortune 3-0Jiangsu Suning - Guangzhou R&F 1-2Tianjin Teda - Yanbian Funde 3-1Guizhou Hengfeng Zhicheng - Shanghai Shenhua 0-2Changchun Yatai - Henan Jianye 1-0Shandong Luneng - Chongqing Dangdai Lifan 1-1Yunnan Lijiang - Shanghai Shenxin 1-3Baoding Yingli Yitong - Hangzhou Greentown 2-1Meizhou Hakka - Nei Mongol Zhongyou 1-1Zhejiang Yiteng - Shenzhen 1-1Qingdao Huanghai - Shijiazhuang Ever Bright 2-0Beijing Enterprices - Beijing Renhe 0-4Xijiang Tianshan - Dalian Transcendence 1-0Dalian Yifang - Wuhan Zall 1-0