Kinesisk trio går in i Champions League

Gruppspelet i asiatiska Champions League inleds i veckan och det är tre kinesiska topplag som finns kvar i turneringen.

Western Sydney Wanderers (Australien) - Urawa Red Diamonds (Japan)

FC Seoul (Sydkorea) - Shanghai SIPG

Kawasaki Frontale (Japan) - Suwon Samsung Bluewings (Sydkorea)

Guangzhou Evergrande - Eastern (Hong Kong)

Adelaide United (Australien) - Gamba Osaka (Japan)

Jeju United (Sydkorea) - Jiangsu Suning

Shanghai Shenhua stod för ett praktfiasko när man åkte ur asiatiska Champions League redan i kvalomgången. Carlos Tevez och hans lagkamrater lyckades inte få hål på australiska Brisbane Roar på hemmaplan, och förlustsiffrorna skrevs till 0-2. Kvar i turneringen är dock lokalrivalen Shanghai SIPG, som kvalade in via en 3-0-seger hemma mot thailändska cupmästarna Sukhothai, samt de båda topplagen Guangzhou Evergrande och Jiangsu Suning.Av dessa tre är det just Shanghai SIPG som är först ut med match borta mot sydkoreanska mästarna FC Seoul på tisdagsförmiddagen, svensk tid. Det är ingen hemlighet att Shanghai SIPG storsatsat denna vinter med värvningar av brassen Oscar och meriterade portugisiske mittbacken Ricardo Carvalho, bland annat, och André Villas-Boas har viss press på sig att åtminstone upprepa Sven-Göran Erikssons prestation från ifjol då laget nådde kvartsfinal. FC Seoul har haft det tungt på försäsongen och sålt anfallaren Adriano till kinesiska Shijiazhuang Ever Bright. Brassen vann skytteligan i Champions League i överlägsen stil förra året med 13 mål, varav sju gjordes på de två första omgångarna i gruppspelet.Tisdag 09:00 på Campbelltown Stadium i Sydney.Tisdag 11:00 på Seoul World Cup Stadium i Seoul.28-åriga Chan Yuen-ting blev förra säsongen historisk att som första kvinna leda ett lag till seger i en professionell högstaliga. Detta var när Eastern Sports Club vann Hong Kongs Premier League för första gången i klubbens historia. På onsdagen debuterar Eastern i Champions League med bortamatch mot kinesiska mästarlaget Guangzhou Evergrande. Trots att det ständigt ryktats en del kring Guangzhou Evergrande har Luiz Felipe Scolari inte gjort några spektakulära värvningar i vinter. Istället är den stora frågan vad som ska hända med underpresterande colombia nske anfallaren Jackson Martínez, som alltjämt är kvar i truppen. Scolari och hans lag är säkerligen revanschsugna i Champions League efter fiaskot förra året med sorti redan innan gruppspelet var färdigt, och det som regerande mästare till på köpet.Onsdag 11:00 på Todoroki Athletics Stadium i Kawasaki.Onsdag 13:00 på Tianhe Stadium i Guangzhou.Under VM 2002 var det en arena som utmärkte sig estetiskt med ett segelliknande tak över ena långsidan. Jeju World Cup Stadium på den sydkoreanska ön med samma namn, var den arena där Roberto Carlos slog sin frisparkskanon när Brasilien besegrade Kina med 4-0 i den turneringen. På onsdagen kommer ett nytt kinesiskt lag dit i form av Jiangsu Suning som möter Jeju United. Efter succévärvningen av colombianske anfallaren Roger Martínez i somras har Jiangsu hållt sig lugna på transfermarknaden och kanske fokuserar man på att spela ihop ett lag för framtiden. Anmärkningsvärt är dock att CSL:s bästa mittback, australiern Trent Sainsbury, lånats ut till italienska Inter. En intressant detalj i matchen är att Jiangsu Sunings sydkoreanske landslagsmittback Hong Jeong-ho är född på ön Jeju och spelade i just Jeju United innan han köptes av tyska Augsburg 2013.Onsdag 10:00 på Hindmarsh Stadium i Adelaide.Onsdag 12:00 på Jeju World Cup Stadium i Seogwipo.