Elkeson i Shanghai SIPG kommer ställas mot sina gamla lagkamrater.

Kinesiskt toppmöte i Champions League

Topplagen Guangzhou Evergrande och Shanghai SIPG lottades mot varandra i kvartsfinal i asiatiska Champions League.





Guangzhou Evergrande leder för närvarande CSL, två poäng före just Shanghai SIPG, och detta är de båda klart starkaste kinesiska lagen just nu. Matchen kommer krylla av internationella stjärnor, samt de allra bästa spelarna från Kina. Brassarna Hulk, Oscar och Elkeson i Shanghai kommer få möta landsmännen Paulinho, Ricardo Goulart och Alan Carvalho i Guangzhou.



På den västra sidan delade de båda kvarvarande saudiska lagen på sig. Al-Hilal, som vunnit flest internationella turneringar i Asien av alla lag, får möta fjolårsfinalisten Al-Ain från Förenade Arabemiraten. I den sista kvartsfinalen får Al-Ahli möta det



Guangzhou Evergrande - Shanghai SIPG

Urawa Red Diamonds (Japan) - Kawasaki Frontale (Japan)

Al-Hilal (Saudiarabien) - Al-Ain (Förenade Arabemiraten)

Champions League tar ett sommaruppehåll nu och de första matcherna spelas 21-23 augusti. Laget som står som hemmalag avslutar hemma.

DAVID BERG

david_berg88@hotmail.com

På Twitter: @_david_berg_

2017-06-06 11:24:11

