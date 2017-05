Lavezzi har hittat målet igen.

Lavezzi tvåmålsskytt i helgen

Efter en mycket tung period i Kina stack argentinaren Ezequiel Lavezzi ut med två mål när Hebei China Fortune besegrade Tianjin Teda i helgen.

Ezequiel Lavezzi har inte haft det lätt sedan han lämnade Paris SG för Hebei China Fortune för ett och ett halvt år sedan. Efter en tung start och andra hälften av säsongen fylld av skador, tog den argentinske anfallaren nya tag inför i år. Men flytet har inte riktigt infunnit sig under våren. Så i helgens hemmamatch mot Tianjin Teda lossnade allt. Redan efter fyra minuter fick han ge sitt lag ledningen på straff. Kameruniern Stéphane Mbia ökade på några minuter senare innan Lavezzi löpte i djupled och satte trean efter en knapp halvtimme. I slutet av halvleken spikade Zhang Chengdong slutresultatet 4-0 och en välbehövlig seger för Hebei China Fortune var ett faktum.



Det var många av ligans stora stjärnor som öste in mål i CSL denna helg. Alexandre Pato gjorde två stycken, varav ett på en vacker frispark, när nykomlingen Tianjin Quanjian fick 2-2 hemma mot krislaget Jiangsu Suning. Alex Teixeira och Ramires gjorde varsitt mål för gästerna. Ricardo Goulart gjorde tre mål, varav två på straff, när Guangzhou Evergrande vann med 4-2 borta mot Henan Jianye. I och med att lokalrivalen Guangzhou R&F förlorade första matchen för säsongen, hemma mot nykomlingen Guizhou Hengfeng Zhicheng med 1-3, klättrade Evergrande upp på lika många poäng i tabelltoppen. Även brassen Renato Augusto gjorde två mål när Beijing Guoan besegrade Liaoning Whowin med 4-2 på bortaplan. Den sjunde omgången av CSL är dock inte komplett efter helgens matcher sedan Shanghai Shenhuas hemmamatch mot Shandong Luneng skjutits upp till september eftersom Hongkou Stadium repareras sedan det brunnit i samband med ett elfel för en månad sedan.



I League 1 åkte Sven-Göran Eriksson och hans Shenzhen på första förlusten för säsongen när gästande Qingdao Huanghai vann med 2-1 på lördagen. Förlusten innebar att Beijing Renhe gick upp på förstaplats i tabellen efter hemmaseger med 2-0 mot Zhejiang Yiteng. Förre djurgårdsanfallaren Nyasha Mushekwi blev tvåmålsskytt när Dalian Yifang bara fick 2-2 borta mot Shijiazhuang Ever Bright och därmed missade chansen att gå upp i serieledning.



Samtliga resultat CSL omgång 7:



Guangzhou R&F - Guizhou Hengfeng Zhicheng 1-3

Liaoning Whowin - Beijing Guoan 2-4

Yanbian Funde - Changchun Yatai 1-0

Tianjin Quanjian - Jiangsu Suning 2-2

Hebei China Fortune - Tianjin Teda 4-0

Henan Jianye - Guangzhou Evergrande 2-4

Chongqing Dangdai Lifan - Shanghai SIPG 1-1

Shanghai Shenhua - Shandong Luneng (inställd)



Samtliga resultat CL1 omgång 7:



Dalian Transcendence - Yunnan Lijiang 2-1

Nei Mongol Zhongyou - Beijing Enterprices 1-0

Shanghai Shenxin - Baoding Yingli Yitong 2-0

Xinjiang Tianshan - Wuhan Zall 2-4

Shenzhen - Qingdao Huanghai 1-2

Hangzhou Greentown - Meizhou Hakka 1-0

Beijing Renhe - Zhejiang Yiteng 2-0

Shiajiazhuang Ever Bright - Dalian Yifang 2-2



