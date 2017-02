Ny kinesisk succé i Champions League?

Efter att samtliga tre lag vunnit förra veckans premiärmatcher utan ett enda insläppt mål är det nu frågan om den kinesiska succéstarten fortsätter internationellt.

Urawa Red Diamonds (Japan) - FC Seoul (Sydkorea)

Shanghai SIPG - Western Sydney Wanderers (Australien)

Suwon Samsung Bluewings (Sydkorea) - Guangzhou Evergrande

Eastern (Hong Kong) - Kawasaki Frontale (Japan)

Gamba Osaka (Japan) - Jeju United (Sydkorea)

Jiangsu Suning - Adelaide United (Australien)

Det blev premiärsegrar för samtliga tre kinesiska lag när gruppspelet i asiatiska Champions League drog igång förra veckan. Målskillnaden blev totalt 9-0 i kinesisk favör och denna vecka drar turneringen vidare med andra omgången. Den fina starten är välbehövlig för klubbfotbollen i Kina sedan Carlos Tevez och hans Shanghai Shenhua stått för ett praktfiasko och åkt ur redan i kvalspelet.På tisdagen tar Shanghai SIPG emot ett Western Sydney Wanderers som ställde en mycket underlig startelva på benen i hemmapremiären mot Urawa Red Diamonds och förlorade med klara 0-4. Trots att Western Sydney Wanderers grundades så sent som våren 2012 har man hunnit med att vinna både ligan och Champions League, och sedan starten leds laget av den forne Crystal Palace-mittbacken Tony Popovic. Hulks kanon gav Shanghai SIPG segern borta mot sydkoreanska mästarna FC Seoul förra veckan och formen verkar vara god för det storsatsande laget där även brassarna Oscar och Elkeson ingår.Tisdag 11:30 på Saitama Stadium 2002 i Saitama.Tisdag 12:30 på Shanghai Stadium i Shanghai.Guangzhou Evergrande besegrade Eastern SC från Hong Kong med hela 7-0 på hemmaplan i premiären. Nu blir det dock betydligt tuffare för de nyblivna kinesiska supercupmästarna när man åker till Sydkorea för bortamatch mot Suwon Samsung Bluewings på onsdagen. De sydkoreanska cupmästarna inledde med att ta en stark poäng borta mot Kawasaki Frontale förra veckan. Lagets stjärna är brasilianske offensive mittfältaren Santos Junior som öst in mål under de fyra år han varit i klubben. VM-arenan i Suwon var den som hade högst målsnitt i VM 2002 och var bland annat värd för målkalas som Senegal - Uruguay 3-3 och Costa Rica - Brasilien 2-5.Onsdag 11:00 på Suwon World Cup Stadium i Suwon.Onsdag 13:00 på Mong Kok Stadium i Hong Kong.Brassen Ramires hade ett par jättechanser att kvittera efter paus, men Jiangsu Suning förlorade till slut helgens supercupfinal mot Guangzhou Evergrande med 1-0. Dessförinnan hade just Ramires avgjort sent i Champions League-premiären borta mot Jeju United förra veckan, och sett till att laget vann med uddamålet. Denna vecka får man besök av Adelaide United från Australien som åkte på en rejäl smäll hemma mot Gamba Osaka. Matchen slutade hela 3-0 till gästerna och det blev således en mardrömsstart för de regerande australiska mästarna som är i stort behov av en seger.Onsdag 11:00 på Suita City Football Stadium i Suita.Onsdag 12:35 på Nanjing Olympic Sports Centre i Nanjing.