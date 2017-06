Paulinho snart tillbaka i Europa?

Paulinho bekräftar intresse från Barcelona

Enligt flera källor bekräftar brasilianske landslagsmittfältaren Paulinho att Barcelona är intresserade av en eventuell övergång.





Det kinesiska transferfönstret öppnade den 18 juni och det har redan genomförts några anmärkningsvärda övergångar. Den före detta bulgariske landslagsanfallaren Valeri Bojinov har lämnat Meizhou Hakka i andradivisionen och ersatts av ivorianske anfallaren Serges Déblé, som bland annat har ett förflutet i franska Nantes och danska Viborg. Déblé gjorde mål direkt i debuten hemma mot Qingdao Huanghai på lördagen när han reducerade till 1-2 på tilläggstid, vilket även blev slutresultat.



Under helgen pensionerade Beijing Enterprises tröja nummer 24 för att hedra avlidne ivorianske anfallaren Cheick Tioté. I samma veva blev det klart med hans ersättare då nigerianen Victor Anichebe anslöt från Sunderland. Anichebe har tillhört klubbar i Brasilianske landslagsmittfältaren Paulinho har fått en nystart på karriären med Guangzhou Evergrande. Han har lyckats återta sin plats i landslaget efter fiaskot i VM 2014 och är kanske den bästa spelaren hittills i årets CSL. Detta har dragit till uppmärksamhet från europeiskt håll och Barcelona är den klubb som nämnts mest frekvent, och spelaren har själv bekräftat att förhandlingar pågår mellan klubbarna. Mycket tyder just nu på att PSG:s Marco Verratti alltjämt är huvudmålet för Barca, men ett köp av brassen är allt annat än osannolikt. (ESPN, Marca, Sport, m. fl.)Det kinesiska transferfönstret öppnade den 18 juni och det har redan genomförts några anmärkningsvärda övergångar. Den före detta bulgariske landslagsanfallaren Valeri Bojinov har lämnat Meizhou Hakka i andradivisionen och ersatts av ivorianske anfallaren Serges Déblé, som bland annat har ett förflutet i franska Nantes och danska Viborg. Déblé gjorde mål direkt i debuten hemma mot Qingdao Huanghai på lördagen när han reducerade till 1-2 på tilläggstid, vilket även blev slutresultat.Under helgen pensionerade Beijing Enterprises tröja nummer 24 för att hedra avlidne ivorianske anfallaren Cheick Tioté. I samma veva blev det klart med hans ersättare då nigerianen Victor Anichebe anslöt från Sunderland. Anichebe har tillhört klubbar i Premier League under hela sin karriär och kommer således inte följa med Sunderland ned i The Championship nästa säsong.

