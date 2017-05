Paulinho har fått sig ett rejält lyft i Kina denna säsong.

Paulinho sköt Guangzhou till åttondelsfinal

Guangzhou Evergrande tog sig vidare till åttondelsfinal via seger mot Kashima Anthlers sedan Paulinho gjort matchavgörande målet på bortaplan.





I det helkinesiska mötet mellan Jiangsu Suning och Shanghai SIPG var det Shanghai som hade övertaget efter en 2-1-seger på hemmaplan förra veckan. Returen på onsdagen började på bästa sätt och mål av brassen Elkeson och ett självmål innebar att Shanghai SIPG hade 2-0 i paus och 4-1 totalt. Jiangsu Suning gjorde två mål i andra halvlek men till slut satte Hulk definitivt spiken i kistan när han satte 3-2 på tilläggstid.



Champions League drar vidare med kvartsfinalerna först i slutet av augusti. På östsidan är även de bägge japanska lagen Kawasaki Frontale och Urawa Red Diamonds kvalificerade. De sistnämnda tog sig vidare mot sydkoreanska Jeju United sedan försvararen Ryota Moriwaki avgjort i förlängningen inför hemmapubliken i Saitama. För Kawasaki Frontale gick det betydligt enklare via totalt 7-2 mot Muangthong United från Thailand. Tre kinesiska lag blev två när kvartsfinallagen i årets asiatiska Champions League blev klara i veckan. Först lyckades Guangzhou Evergrande krångla sig vidare från den tuffa bortamatchen mot japan ska mästarna Kashima Anthlers. Precis som i den första matchen var det brasilianske landslagsmittfältaren Paulinho som blev stor hjälte sedan han kvitterat till 1-1 tio minuter efter paus. Mu Kanazaki gjorde 2-1 för hemmalaget på tilläggstid men Guangzhou Evergrande tog sig vidare med bortamålet efter 2-2 totalt.I det helkinesiska mötet mellan Jiangsu Suning och Shanghai SIPG var det Shanghai som hade övertaget efter en 2-1-seger på hemmaplan förra veckan. Returen på onsdagen började på bästa sätt och mål av brassen Elkeson och ett självmål innebar att Shanghai SIPG hade 2-0 i paus och 4-1 totalt. Jiangsu Suning gjorde två mål i andra halvlek men till slut satte Hulk definitivt spiken i kistan när han satte 3-2 på tilläggstid.Champions League drar vidare med kvartsfinalerna först i slutet av augusti. På östsidan är även de bägge japanska lagen Kawasaki Frontale och Urawa Red Diamonds kvalificerade. De sistnämnda tog sig vidare mot sydkoreanska Jeju United sedan försvararen Ryota Moriwaki avgjort i förlängningen inför hemmapubliken i Saitama. För Kawasaki Frontale gick det betydligt enklare via totalt 7-2 mot Muangthong United från Thailand.

0 KOMMENTARER 57 VISNINGAR 0 KOMMENTARER57 VISNINGAR DAVID BERG

david_berg88@hotmail.com

På Twitter: @_david_berg_

2017-05-31 20:40:51 david_berg88@hotmail.comPå Twitter: @_david_berg_2017-05-31 20:40:51

ANNONS:

Fler artiklar om Kina

Kina

2017-05-31 20:40:51

Kina

2017-05-28 22:14:20

Kina

2017-05-24 19:06:46

Kina

2017-05-21 18:23:13

Kina

2017-05-14 20:31:21

Kina

2017-05-10 22:00:06

Kina

2017-05-01 09:16:03

Kina

2017-04-26 16:00:30

Kina

2017-04-23 20:16:50

Kina

2017-04-17 21:58:37

ANNONS:

Guangzhou Evergrande tog sig vidare till åttondelsfinal via seger mot Kashima Anthlers sedan Paulinho gjort matchavgörande målet på bortaplan.Alexandre Pato fortsätter att göra mål i Kina och i helgen satte han sitt sjätte för säsongen för Tianjin Quanjian i hemmaderbyt mot Tianjin Teda.Brassen Paulinhos mål blev matchens enda när Guangzhou Evergrande vann den första åttondelen i Champions League mot Kashima Anthlers med 1-0.Shanghai SIPG vann bortaderbyt mot Shanghai Shenhua med 3-1 sedan Hulk legat bakom ett sent avgörande.Brasseduon Ramires och Alex Teixeira gjorde varsitt mål när bottenlaget Jiangsu Suning tog första segern i årets ligaspel.Med en minut kvar fick avhängda Western Sydney Wanderers in ett segermål som såg till att stjärnspäckade Shanghai SIPG slutade tvåa i sin Champions League-grupp.Efter en mycket tung period i Kina stack argentinaren Ezequiel Lavezzi ut med två mål när Hebei China Fortune besegrade Tianjin Teda i helgen.Shanghai SIPG besegrade FC Seoul med 4-2 efter mål av Hulk och Oscar och är vidare till åttondelsfinal i asiatiska Champions League.Förre Häcken-anfallaren John Owoeri avgjorde på straff när Baoding Yingli Yitong lämnade bottenskiktet i den kinesiska andradivisionen.Bottenlaget Jiangsu Suning knep en poäng borta mot Henan Jianye sedan brassen Ramires kvitterat med tio minuter kvar.