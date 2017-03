Premiärhelg i Kina

Den kinesiska högstaligan CSL har premiär i helgen och säsongen inleds på allvar i ett av världens snabbast växande fotbollsländer.

Fredag 12:35

Lördag 08:30

Lördag 12:35

Söndag 08:30

Söndag 12:35

Vinterns transferfönster slog igen i Kina vid månadsskiftet och samtliga lag har därmed mönstrat klart sina trupper inför helgens ligapremiär. Några av de sista övergångarna som hann gå igenom var att spanske anfallaren Jonathan Soriano lämnade Red Bull Salzburg för Beijing Guoan, och brassen Júnior Moraes blev klubbkamrat med Alexandre Pato i Tianjin Quanjian efter att ha lämnat Dynamo Kiev.De stora värvningarna som skett under vintern är något som drar uppmärksamhet till CSL på ett helt annat sätt än tidigare och ligan börjar nu bli riktigt full av stjärnor, även bland de mindre lagen. Förra året vann Guangzhou Evergrande för sjätte året i rad, i relativt överlägsen stil. Då var det egentligen bara Jiangsu Suning som ens var nära att utmana. I år har flera lag som redan ifjol var starka på pappret förstärkt ytterligare. Guangzhou Evergrande har inte importerat några stjärnor under vintern men Luiz Felipe Scolaris trupp är ändå den bredaste av alla. Framförallt har Guangzhou Evergrande en styrka i att man har flera av de bästa kinesiska spelarna i laget.Jiangsu Suning kommer vara utmanare i toppen även denna säsong. Klubben har agerat sansat på marknaden och inte gjort en enda utländsk import. Internationellt har det gått bra med två inledande segrar i Champions League s gruppspel, och sydkoreanske tränaren Choi Yong-soo har spelat ihop ett starkt lag. Mittfältaren Ramires är den självklara ledarfiguren på planen, men kan man få igång brassen Alex Teixeira och colombia nen Roger Martínez på topp blir Jiangsu Suning att räkna med.Jiangsu ställs mot Shanghai Shenhua på söndag. Shanghai Shenhua gjorde en av de mest spektakulära affärerna i år då Carlos Tevez anslöt och blev världens bäst betalda spelare. Det har dock inte burit frukt i säsongsinledningen då det blev respass i asiatiska Champions League redan i kvalet mot australiska ligatrean Brisbane Roar. Det är mycket möjligt att laget inte hunnit spela ihop sig så tidigt på säsongen men det ska bli mycket intressant att följa inledningen på ligaspelet och hur långt tålamodet räcker dels med Tevez och dels med tränaren Gustavo Poyet.Lokalkonkurrenten Shanghai SIPG har inlett desto bättre med två segrar i gruppspelet i Champions League och en målskillnad på 6-1. I skuggan av Oscars övergång från Chelsea har André Villas-Boas även fått in meriterade portugisiske mittbacken Ricardo Carvalho, samt uzbekiske landslagskaptenen Odil Ahmedov i laget. Med tanke på hur det sett ut under början av 2017 är detta troligtvis den allra största utmanaren till Guangzhou Evergrande om ligatiteln.Det finns också några lag som på pappret bör kunna vara med i toppskiktet men som inte lyckades alls ifjol och därför är osäkra kort. Förre City-managern Manuel Pellegrini har värvat Hernanes från Juventus till Hebei China Fortune, ett lag som sedan tidigare innehöll stjärnor som Ezequiel Lavezzi och Stéphane Mbia. Det räckte inte till en topplacering förra året och det gjorde det inte heller för Beijing Guoan som, förutom nye Jonathan Soriano, även har brassen Renato Augusto och turken Burak Yilmaz i laget, bland annat. Det var dock Shandong Luneng som stod för det största fiaskot ifjol då man, trots spelare som Graziano Pellè, Gil och Papiss Cissé, var nära att åka ur serien.Ovanstående trio är exempel på lag som är tänkbara outsiders om de får till det. Samma sak gäller för fjolårsskrällen Guangzhou R&F som slutade femma, och Fabio Cannavaros storsatsande nykomling Tianjin Quanjian. Tianjin Quanjian har bland annat värvat belgiske landslagsmittfältaren Axel Witsel från Zenit S:t Petersburg och brassen Alexandre Pato från Villarreal. Fjolårets tongivande brasilianska duo med Luís Fabiano och Jádson har flyttat till hemlandet igen, och frågan är hur det påverkar laget.Den andra nykomlingen i år är Guizhou Hengfeng Zhicheng. Trots att truppen fått nödvändiga förstärkningar, däribland kenyanske anfallaren Michael Olunga från Djurgården, kommer man troligtvis få rikta in sig på att klara nytt kontrakt. Samma sak bör gälla för Yanbian Funde, Henan Jianye, som lånat ut svensken Osman Sow till Emirates Club i Förenade Arabemiraten, och troligtvis även Changchun Yatai. För Changchun Yatai handlar mycket om att få igång nigerianske anfallaren Odion Ighalo som anslutit från Watford, men efter en mindre bra höst är det inte att lita på.Helgens premiäromgång bjuder framförallt på två riktigt intressanta matcher. På söndag klockan 12:35 spelar Shanghai Shenhua mot Jiangsu Suning hemma på Hongkou Football Stadium. Samtidigt tar regerande mästarna Guangzhou Evergrande emot Beijing Guoan, som är president Xi Jinpings favoritlag. En annan intressant detalj i den matchen är att brassen Alan Carvalho i Guangzhou och spanjoren Jonathan Soriano i Beijing ofta bildade ett fruktat anfallspar i Red Bull Salzburg, bland annat mot Malmö FF i Champions League 2015.Guizhou Hengfeng Zhicheng - Liaoning WhowinGuangzhou R&F - Tianjin QuanjianShandong Luneng - Tianjin TedaShanghai SIPG - Changchun YataiChingqing Dangdai Lifan - Yanbian FundeGuangzhou Evergrande - Beijing GuoanShanghai Shenhua - Jiangsu SuningHenan Jianye - Hebei China Fortune