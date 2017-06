Sven-Göran Eriksson får sparken från Shenzhen.

Sven-Göran Eriksson får sparken

På tisdagen meddelade Shenzhen FC att man sparkat tränaren Sven-Göran Eriksson efter en tids mindre bra resultat.

Sven-Göran Eriksson är återigen klubblös. Efter att ifjol ha fått lämna kinesiska topplaget Shanghai SIPG efter säsongen skrev han på för Shenzhen FC i andradivisionen, som efterträdare till holländaren Clarence Seedorf. Efter en riktigt bra start har Shenzhen haft en tung period den sista tiden och på tisdagen meddelade klubbledningen att man sparkat "Svennis". Ny tränare blir Wang Baoshan som bara för några dagar sedan fått lämna toppkonkurrenten Beijing Renhe. Shenzhen ligger femma i tabellen efter tretton omgångar.



Vad som händer med Sven-Göran Erikssons fortsatta karriär är ännu oklart. Shanzhen var den tredje kinesiska klubben för svensken som tidigare varit i de bägge CSL-klubbarna Guangzhou R&F och Shanghai SIPG.

0 KOMMENTARER 357 VISNINGAR

david_berg88@hotmail.com

På Twitter: @_david_berg_

2017-06-13 18:44:19

