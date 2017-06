Lippi får svårt att ta Kina till VM.

Syrien - Kina 2-2: Det krävs ett under

Kina är definitivt borta från racet om direktplatserna till VM efter att ha tappat ledning till oavgjort mot Syrien på tilläggstid.





Mitt i den andra halvleken tog sig det för dagen gulklädda kinesiska laget in i matchen efter en minst lika billig straff för egen del. Den erfarne Evergrande-anfallaren Gao Lin stegade fram och slog in kvitteringen. Med kvarten kvar satte Wu Xi, till vardags mittfältare i Jiangsu Suning, 2-1 på ett fint volleyskott framnickad av Xiao Zhi och hoppet om nödvändiga tre poäng levde. På tilläggstid släcktes det dock definitivt genom en mycket vacker frispark i krysset av syriske lagkaptenen Ahmad Al Salih. Al Salih är inte helt okänd i Kina då han till vardags spelar mittback i streckstridslaget Henan Jianye.



2-2 innebar en poäng och därmed är det sex upp till Uzbekistan som innehar playoff-platsen när endast två omgångar återstår. För att nå en playoff-plats krävs seger hemma mot Uzbekistan den 31 augusti, samt borta mot Qatar den 5 september. Dessutom måste kineserna ta in fyra mål på uzbekerna för att gå om på målskillnad, samtidigt som Syrien tappar poäng mot antingen jumbon Qatar hemma eller VM-klara Iran borta.

DAVID BERG

david_berg88@hotmail.com

På Twitter: @_david_berg_

2017-06-13 21:20:17

