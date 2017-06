Carlos Tevez fick äntligen göra mål.

Tevez mål visade vägen

Carlos Tevez öppnade målskyttet när Shanghai Shenhua besegrade bottenlaget Yanbian Funde i helgen.

Argentinske anfallaren Carlos Tevez har inte direkt rosat marknaden sedan han blev världens bäst betalde fotbollsspelare i och med övergången från Boca Juniors till Shanghai Shenhua. En del skador och dålig form har ställt till det, men på lördagen hittade han nätet när han utnyttjade ett försvarsmisstag fram till 1-0 hemma mot bottenlagen Yanbian Funde efter en knapp kvart. Målet var Tevez blott andra i årets ligaspel. Shanghai Shenhua vann matchen med 2-0.



På söndagen vann de bägge topplagen Guangzhou Evergrande och Shanghai SIPG sina matcher och de förstnämnda ligger alltjämt fyra poäng före sina närmast jagande rivaler. Evergrande besegrade tabelltrean Hebei China Fortune med 2-0 efter mål av Ricardo Goulart och Alan i början av andra halvlek, medan Shanghai SIPG vann med 4-1 hemma mot streckstridslaget Henan Jianye utan större problem.



I andradivisionen gjorde Beijing Enterprises klubbens tröja nummer 24 odödlig för att hedra nyligen bortgångne ivorianen Cheick Tioté. Dessutom vann laget med hela 3-0 hemma mot Zhejiang Yiteng och tog därmed fjärde raka vinsten. John Owoeri gjorde enda målet för bottenlaget Baoding Yingli Yitong när laget förlorade mot serieledarna Dalian Yifang med 1-3 på hemmaplan. Två av Dalian Yifangs mål gjordes av förre djurgårdsanfallaren Nyasha Mushekwi och laget behåller sitt sex poäng stora försprång trots att även topplagen Beijing Renhe och Shenzhen vann sina matcher.



Samtliga resultat CSL omgång 14:



Liaoning Whowin - Tianjin Quanjian 1-2

Yanbian Funde - Shanghai Shenhua 0-2

Shandong Luneng - Guizhou Hengfeng Zhicheng 2-2

Chongqing Dangdai Lifan - Changchun Yatai 1-1

Tianjin Teda - Guangzhou R&F 1-2

Guangzhou Evergrande - Hebei China Fortune 2-0

Shanghai SIPG - Henan Jianye 4-1

Jiangsu Suning - Beijing Guoan 0-0



Samtliga resultat CL1 omgång 15:



Yunnan Lijiang - Wuhan Zall 4-4

Meizhou Hakka - Qingdao Huanghai 1-2

Baoding Yingli Yitong - Dalian Yifang 1-3

Nei Mongol Zhongyou - Xinjiang Tianshan 4-1

Hangzhou Greentown - Beijing Renhe 1-2

Beijing Enterprises - Zhejiang Yiteng 3-0

Shanghai Shenxin - Shenzhen 1-3

