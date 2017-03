Marcello Lippi har fortfarande en liten chans att ta Kina till VM.

VM-hoppet lever efter seger mot Sydkorea

Marcello Lippi och hans kinesiska landslag lyckades greppa det sista halmstrået i VM-jakten när man besegrade Sydkorea med 1-0 på hemmaplan.

Sedan den sista gruppspelsfasen av det asiatiska VM-kvalet dragit igång har det sett väldigt dystert ut för Kina och deras chanser att nå VM. Efter hälften av matcherna låg laget allra sist i gruppen med endast två inspelade poäng. Nu har italienaren Marcello Lippi tagit över som förbundskapten och tanken är att han ska försöka vända på skutan. Det började trögt med 0-0 hemma mot Qatar i november men på torsdagen infann sig en liten gnutta hopp när Sydkorea kom på besök till Changsha i södra Kina.Senast det kinesiska landslaget spelade landskamp på He Long Stadium besegrades Irak med 1-0 efter mål av anfallaren Yu Dabao. Det var 22 mars 2013. Upplösningen av torsdagens match nästan exakt fyra år senare skulle bli nästan identiskt då just Yu Dabao nickade in det som kom att bli matchens enda mål mot Sydkorea på en hörna tio minuter före paus. Sydkoreanerna hade en del bud på kvittering, bland annat fick kinesiske målvakten Zeng Cheng göra en fin räddning på ett skott från Augsburg-mittfältaren Ji Dong-won, men resultatet stod sig matchen ut.Segern mot Sydkorea var nödvändig för att Kina fortfarande skulle ha chansen att nå VM i Ryssland 2018. Lite senare på torsdagen vann Syrien med 1-0 hemma mot Uzbekistan och Iran besegrade Qatar med 1-0 på bortaplan. Iran tuffar på mot gruppseger men i och med att både Sydkorea och Uzbekistan förlorade har Kina endast fyra poäng upp till playoff och ytterligare en pinne upp till en direktplats. Vägen dit är fortfarande krokig och närmast väntar en mycket tuff bortamatch mot Iran på tisdag.Marcello Lippi och hans kinesiska landslag lyckades greppa det sista halmstrået i VM-jakten när man besegrade Sydkorea med 1-0 på hemmaplan.Sven-Göran Eriksson har fått en flygande start på sin tid som tränare i Shenzhen med två odiskutabla segrar i ligaspelet.Ramires avgjorde med ett vackert distansskott när Jiangsu Suning besegrade Gamba Osaka på bortaplan i asiatiska Champions League.Shanghai SIPG och japanska Urawa Red Diamonds har gått som tåget i Champions League och gör upp om gruppsegern i ett dubbelmöte.Alexandre Pato hade chansen att skjuta hem segern för Tianjin Quanjian borta mot Shanghai Shenhua men missade straff med två minuter kvar.Shanghai SIPG fick en flygande start på CSL efter 5-1 hemma mot Changhun Yatai och tre mål av brassen Elkeson.Den kinesiska högstaligan CSL har premiär i helgen och säsongen inleds på allvar i ett av världens snabbast växande fotbollsländer.Efter att samtliga tre lag vunnit förra veckans premiärmatcher utan ett enda insläppt mål är det nu frågan om den kinesiska succéstarten fortsätter internationellt.Den senegalesiske anfallaren Malick Mané lämnar kazakiska FK Taraz för spel i kinesiska andradivisionen.Den kinesiska supercupfinalen blev på många sätt en repris av fjolårets upplaga då Guangzhou Evergrande återigen besegrade Jiangsu Suning.