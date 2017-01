När en bild säger mer än tusen ord

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge: Marocko 3-1 Togo!

Sent under fredagskvällen löd slutsignalen. Jublet och firandet för 40 miljoner marockaner visste inga gränser.



Marockos hopp om vidare avancemang lever i allra högsta grad efter en imponerande uppvisning där Togo besegrades med 3-1.



Diiiiimaaaa Al-Maghreb - Forza Marocko!!



ATLAS LIONS NEVER DIE





WOW vilken match det blev! Atlaslejonen pallade för trycket och gjorde den dröminsats vi alla hade hoppats på!



Tidigare under veckan pratades det om att visa hjärta och mod. Och som man gjorde det! 11 tappra atlaslejon klev ut och gjorde sin bästa mästerskapsmatch på 9 år( 25 år aldrig upplevt en för Marocko viktigare fotbollsmatch.



Den gamla klyschan "Om du vill ha fred så förbered dig på krig" har aldrig någonsin känts mer relevant.

Ni vet den där matchen där de hemma i tv-sofforna håller andan, där materialaren i laget står nära sidlinjen för att mana på spelarna, där tv-kommentatorn ständigt färdas mellan gråt,svett och glädjetårar varje gång en spelare har bollen.



Det var något speciellt i fredags. Det kändes i luften redan vid nationalsången- Kapten



Att sitta här inför matchen och använda sig utav gamla klyschor som att vinna eller försvinna är ganska enkelt, något som vem som helst skulle kunna göra. MEN att säga att denna vinst är Marockos i särklass viktigaste sedan 2004 är inte en överdrift.



Så mycket passion, kärlek och förälskelse som vi marockaner har för Ossod Atlas(Atlaslejonen) är obeskrivlig, i många utomståendes ögon överdriven. MEN sådana är vi och sådana kommer vi marockaner med stolthet alltid att vara! Segern mot Togo var Marockos blott tredje under de 20 senaste matcherna i mästerskapssamanhang ändå firade jag och miljontals marockaner så som vi vunnit VM.



MEN.... vad gör det när det är omöjligt att vara förälskad och klok på samma gång. De människor som fått mest ut av livet är inte de som levt ett sekel, utan de som levt varje minut. Ikväll drömmer vi. Ikväll lever vi. MOT



ADAM EL OUALI ALAMI

2017-01-22 00:28:00

