Derbydags: Inför Egypten-Marocko

Ett stekhett nordafrikanskt derby väntar för Marocko i kvartsfinalen. Statistiken visar: Egypten en drömmotståndare för Marocko som inte förlorat på 31 år mot egyptierna.

Tidigt under onsdagen anlände Herve Renards mannar i Port- Gentil, Gabons näst största stad vackert beläget vid Atlanten. Och det kunde ha varit bättre förutsättningar för marockanerna. Kuststaden Port-Gentil som annars bjuder på ett behagligt klimat med sol och vita sandstränder har drabbats av ett för årstiden kraftigt oväder.Den bedrövliga gräsmattan på arenan i Port-Gentil har redan hunnit arrangera flera matcher under mästerskapet och det kraftiga regnandet har inte gjort saken bättre.Förutom att Marocko tvingades att ställa in onsdagens träningspass fick man till råga på allt vid hotellets incheckningsdisk även reda på att det skett en miss från hotellets sida, där faciliteterna avsedda för Marocko dubbelbokats och redan tilldelats Ghanas landslag.Inför mötet mot Egypten var det en mycket taggad Herve Renard som tillsammans med hjälten från förra matchen anfallare Rachid Alioui mötte ett stort journalistuppbåd under lördagens presskonferens. Så här lät det.Munir(GK)Costa Benatia(C) SaissDirar Ahmadi Fajr MendylBoussoufa En-NessyriBouhaddouzFaraonerna gör sitt 22:a mästerskap i ordningen. Landet är den afrikanska kontinentens mesta mästare. Totalt har man mycket imponerande vunnit det afrikanska mästerskapet hela 7 gånger(!). Egypten har även 6(!) semifinalplatser på meritlistanEgypten placerar sig för närvarande på en respektingivande 35:e plats på FIFA rankingen.Landets framgångsrikaste period under modern tid utspelade sig mellan 2005-2010 då man vann det afrikanska mästerskapet tre gånger i rad(2006, 2008, 2010).Egypten har emellertid av tradition haft väldigt svårt att kvalificera sig för ett VM-slutspel. Man har dock inlett pågående VM-kval på ett mycket imponerande sätt där man leder gruppen hela 5 poäng före Ghana.Truppen som representerar Egypten har historiskt mestadels alltid beståt av spelare från den inhemska ligan. Hela 12 utav totalt 23 spelare i truppen har sin klubbadress i antingen Zamalek eller Al-Ahly. Två spelare som de flesta hemma i tv-sofforna annars känner igen är Romas finurlige lirareoch Arsenals slitvargAndra spelare värda att nämna är den lovande Ramadhan Sobhi från Stoke City samt den legendariske målvakten Essam El Haddary(44 år!).Marocko och Egypten har tidigare totalt möts 26 gånger där Marocko haft det förkrossande lätt för Egypten. Ett mycket imponerande facit där MarockoSenaste mötet länderna emellan slutade dock oavgjort efter en tuff batalj i det afrikanska mästerskapet 2006.Preliminär startelvaEL-Haddary(GK)Mohamady Gabr Hegazy FathyNeny HamedSaid Salah TrezeguetMohsen