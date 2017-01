En historisk seger: Marocko 1-0 Elfenbenskusten!

1-0 och Marocko är vidare till kvartsfinal efter en historisk seger mot de regerande mästarna Elfenbenskusten. För första gången sedan 2004 är Marocko vidare till slutspel.



Ett stort grattis till alla oss marockaner!





Det var inte svårt att stiga upp på morgonen. Trots hes röst och skavanker. Jag har svårt att sätta ord på mina känslor just nu.Mitt tillstånd de senasteär bortom denna värld. Jag är på en annan plats. En annan planet. Ute.Inne. Ibland hemma.Ibland borta. Ibland Stockholm.Ibland I Omey, Gabon.På jobbet idag sprang man mest runt och smålog mot allt och alla.Hur sammanfattar man en sådan här kväll?Där du knappt ens kan sitta ner. Där du både svettas och kallsvettas. Där du ständigt färdas mellan hopp och oro. Mellan Glädje och rädsla.…..Hela vägen från Stockholm till GabonDet klassiska mottot om att man snabbt måste ladda om och blicka vidare för nästa viktiga match gäller inte idag. Idag är en glädjens dag!För det Marocko gjorde i går är riktigt stort. Man slår inte Elfenbenskusten på beställning. Att göra det med 1-0 i en direkt avgörande finalmatch är något som vi ska vara mycket stolta över.Förbundskapten Herve Renard gör en förändring jämfört med Togo matchen. Det är Omar El Kaddouri som petas till förmån förinleder matchen mycket disciplinerat utan att för den delen överlåta kommandot till Elfenbenskusten. Det syns tydligt att Marocko utstrålar ett lugn och att Elfenbenskusten är pressat.Ett riktigt mittfältskrig präglar den första halvleken med många spelavbrott och avblåsningar.Det dröjer till denmatchminuten innan matchens första riktiga målchans dyker upp. Marocko får frispark och Faycal Fajr prickar stenhårt insidan av ribban. Mycket nära marockansk ledning!Marocko får blodad tand av ramträffen och fortsätter att visa upp en offensiv linje. Man förflyttar bollen skickligt och erbjuder hela tiden en bra rörlighet.Paradoxalt nog mitt i detta marockanska momentum i den 36:e matchminuten får Elfenbenskusten ett jätte läge att ta ledningen när Wilfried Zaha på en fin genomskärare kommer till ett mycket bra skottläge inne i straffområdet. Skottet placeras fint men för dagen fenomenala keepern Munir Kajoui står tack och lov för en högklassig räddning.Herve Renard tvingas i denmatchminuten göra ett byte. Anfallarensom med sitt eviga slit varit så nyttig under matchen tvingas utgå på grund av skada. Rachid Alioui ersätter och gör sina första minuter i mästerskapet.I denmatchminuten är Elfenbenskusten på nytt mycket nära att ta ledningen efter en chansboll som lyfts in och skarvas vidare av Wilfried Bony . Bonys skarv når Salomon Kalou vars nick träffar utsidan av stolpen.och Marocko står för en fantastisk defensiv insats där alla sliter, kämpar och hela tiden täcker upp för varandra.Andra halvlek kickar igång och vi ser ett hungrigt Marocko som lägger in högsta växeln från start.är i dennära att ge Marocko ledningen efter en misslyckad rensning från den ivorianska målvakten. Avslutet går dock högt över.har flyttat upp laget och vill gärna åt det där efterlängtade ledningsmålet. Faycal Fajr och Mbarek Boussoufa är ständiga hot på frisparkar och hörnor. Man lyfter in flera farliga inlägg som tvingar ett allt mer nervöst Elfenbenskusten att i panik slå ifrån sig.stressat Elfenbenskusten slarvar i ett uppspel på mitten och alltid lika hårt jobbande Karim El Ahmadi står för en perfekt brytning som tillslut hamnar hos Nabil Dirar. Dirar avancerar och slår en perfekt genomskärare till inbytte anfallaren Rachid Alioui som tar emot, vänder upp och skjuter in ett otroligt vackert mål för Marocko.Ivorianerna ser allt mer desperata ut och lyfter på ren desperation upp en massa långbollar. Marocko lyckas genom ett mycket kontrollerat och välbalanserat försvarsspel inte bjuda Elfenbenskusten på någon som helst möjlighet till kvittering.lyckas hålla undan. I slutskedet av matchen ärflera gånger om nära på att göra 2-0.Domaren lägger till 4 tilläggsminuter och Marocko kan innan det vilda firandet tryggt invänta slutsignalen.