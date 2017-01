Ett blödande hjärta : DR Kongo 1-0 Marocko

Trots rejält spelövertag lyckades Marocko inte förvalta sina målchanser. En blytung förlust.

Ni får ursäkta men detta är ingen matchrapport. Endast några tankar och lite ventilation. Svårt att anaysera konkret så här tätt inpå matchen. Mycket frustration och besvikels . Svårt att beskriva sorgen jag och 40 miljoner marockaner runt om i världen känner just nu. Marocko gör kanske sin bästa halvlek sedan urminnes tider. Har inte sett landslaget spela så här bra sedan 2004. Dominerar fullständigt första halvlek . 0-0 är ett mycket orättvist resultat i paus. Mbarek Boussoufa prickar tidigt ribban och Kongoloserna kommer knappt upp över vår planhalva. Vi har 61-39% i bollinnehav första halvlek, vi har 7-0 i hörnor utan att lyckas få in den där ..... bollen,Kongo kommer upp en enda gång(!), och gör på deras första organiserade anfall ett otroligt billigt mål där marockanerna står och sover. Resterande minuter maskar man igenom hela matchen (6 tillägsminuter), och håller bussen stabilt parkerad. Från minut 55 när kongolesernas mål kommer, blir vi som så många gånger tidigare totalt paralyserade. Rädslan av att förlora. Känslan av att ha tappat greppet infinner sig.- VAD HÄNDE MED ATT VÅGA? SISTA 30 MIN FLUMMAR vi bara runt som yra höns SOM OM VI redan åkt ut mästerskapet. Men vi får slicka såren och GÅ VIDare. Gratulera kongoleserna för en väl genomförd insats.Mer utförlig matchrapport kommer imorgon. Men en sak är säker:ATLAS LIONS NEVER DIE.VI MÅSTE FORTSÄTTA TRO OCH HOPPAS...VI KOMMER TILLBAKS.VI KOMMER TILLBAKSDIMA MAROC DIMA MAROC DIMA MAROC!