Inför DR Kongo- Marocko

En 1460 dagars lång väntan är över. Efter fyra långa år utan mästerskap gör den afrikanska kontinentens populäraste landslag äntligen entre.

Revanschsugna Atlaslejon har färdats genom land och rike. Tvärs över den afrikanska kontintenten från Marocko i norr till Gabon i västra Centralafrika. En resväg på 600 mil för att imorgon äntligen få äntra mästerskapet där allt är möjligt och inget är omöjligt. Alldeles runt hörnet väntar Demokratiska Republiken Kongo i en premiärmatch som betyder mer än allt.Förväntningarna på Marocko från det marockanska folket är på sedvanligt maneer skyhöga. Bloggar, livesändningar och diskussioner på sociala medier har de senaste veckorna dagligen engagerat miljontals marockaner runt om i världen. Såväl i Marocko som utanför Marocko. Från Stockholm i norr till Amsterdam, Madrid , Paris och Milano. Från facebook till instagram. Människors profilbilder har bytts ut mot marockanska flaggor för att visa sitt enorma stöd.Det var en mycket pressad förbundskapten Herve Renard som idag genomförde den sista obligatoriska presskonferrensen i gabonesiska staden Omey innan premiären mot DR Kongo imorgon kväll. Medie och journalistuppådet var som vanligt stort när det gäller Marocko. Intresset för det afrikanska mästerskapet och Marocko är naturligtvis gigantiskt i Afrika men även oerhört stort i flera delar av den arabisktalande världen.är definitivt över föroch visst tycker man lite synd om honom. Redan innan mästerskapet ens hunnit kicka i gång ställs han direkt mot väggen. Boufal, Amrabat, Tannane och Belhanda hade alla dagar i veckan dominerat i vilket afrikanskt landslag som helst. Men samtidigt gäller det att snabbt ladda om och rikta fokus på det som är viktigt. Premiärmatchen i ett mästerskap är alltid en nyckel till framgång.Några uppgifter om den marockanska startelvan nämndes emellertid inte på presskonferrensen.Noterbart dock är att vänsterbacken från skottska Hearts of Midleothian blixtinkallats inför matchen mot DR Kongo. Marockanska källor på plats nere i Gabon gör gällande att Renard i allra högsta grad kommer gå fullt offensivt i premiärmatchen där tidigare traditionellabyts ut mot ett mer offensivtgör sitt 16:e mästerskap i ordningen. Landet har en gedigen fotbollshistoria där man vunnit det afrikanska mästerskapet hela två gånger: 1968 och 1974. Dr Kongo placerar sig för närvarande på en 49:e plats FIFA rankingen. I det senaste afrikanska mästerskapet överraskade man stort genom en hedersam bronsplats. DR Kongo kommer också från en imponerande start i inledningen av VM-Kvalet där man toppar gruppen före Tunisien på 6 poäng. De senaste åren har kongoleserna haft en väldigt intressant generation fotbollsspelare som skört stora framgångar i europeiska ligor. Det kanske största affischnamnet Evertons briljante dribblerkommer tyvärr för konogolesernas del inte att kunna delta under mästerskapet då han har lämnat återbud för skada.Truppen som representerar DR Kongo består emellertid av andra intressanta spelare där Villareals Cedrik Bakambu, Newcastles Mbemba, Martin Olssons lagkamrat i Norwich City Yussuf Mulumbu, Birmingham Citys Maghoma och Hull Citys Dieumerci Mbukani sticker ut.Tror på en fartfylld inledning från ett Marocko som måste släppa på handbromsen. Viktigt med ett mål tidigt in i matchen annars är det stor risk att marockanerna precis som i de senaste mästeskapen haft en tendens att bli lite väl för fega där man främst ägnat sig åt försvarspelet. Nyckelordet i matchen blir att VÅGA. Youssef El -Arabi blir livsviktigt i spelet längs backen där han med sitt press spel på topp kommer sätta ordentlig press på dem inte allt för bollskickliga kongolesiska innerbackarna. Marocko- DR Kongo kommer att bli en tight match mellan två jämnstarka landslag. Jag tippar 1-0 till Marocko efter mål av Youssef El-Arabi.