Låt showen få börja! Bienvenue à l'Afrique

Förbundskapten Herve Renard går mot sitt första riktigt stora test. Som vanligt bänkar vi och 40 miljoner marockaner runt om i världen ner framför tv-sofforna för årets viktigaste höjdpunkt. Svenskafans Marocko är givetvis med i racet och kommer att erbjuda en fantastisk bevakning av våra kära Atlaslejon.

Först ut: Marockos trupp till det afrikanska mästerskapet

Målvakter : Munir Mohamedi(Numancia, Spanien) 27 år

Yassine Bounou(Girona,Spanien) 25 år

Yassine El Kharroubi (Lokomotiv Plovdiv, Bulgarien) 26 år



Kommentar : Inga större överraskningar här. Munir från spanska andraliga laget Numancia har varit förste burväktare sedan två år tillbaka. Genomförde kvalet till det afrikanska mästerskapet på ett magnifikt sätt där han endast släppte in ett mål på 6 matcher.

Bakom finns andra keepern Yassine Bounou och bulgarien proffset Yassin El Kharroubi. Noterbart är att tidigare landslagskeepern och IR Tanger målvakten Mohamed Amsif(tidigare Augsburg



Försvarare

Nabil Dirar (Monaco,Frankrike) 30 år



Manuel Marouane da Costa (Olympiakos,Grekland) 30 år

Fouad Chafik (Dijon , Frankrike) 30 år

Hamza Mendyl (Lille, Frankrike) 19 år

Amine Atouchi( Wydas Casablanca,



Kommentar : Marockos öde i afrikanska mästerskapet beror mycket på huruvida mittlåset med Mehdi Benatia och Da Costa sköter sig. Benatia har fått nöta ovanligt mycket bänk i Juventus och inte alls kommit upp i normal standard. Da Costa däremot kommer från en fin fin höst i Grekland där han anses vara en utav den grekiska ligans bästa försvarsspelare . Kul med att unga Lille junioren(!) Hamza Mendyl från Lilles U21 lag förmodligen får chansen på vänsterbacken.. Given högerback är Monaco proffset Nabil Dirar som tillskillnad från sin roll som yttermittfältare i klubblaget imponerat stort i landslaget som högerback . En annars oerhört stark lagdel. Förmodligen kontinentens bästa i jämn konkurrens med



Mittfältare

Karim El Ahmadi (Feyenoord,Holland) 32 år

Mbarek Boussoufa( Al Jazira,UAE) 32 år

Omar El Kaddouri( Napoli, Italien) 26 år

Romain Saiss (Wolverhampton Wanderers, England) 26 år

Mounir Obbadi( Lille, Frankrike) 33 år

Mehdi Carcela Gonzalez( Granada,Spanien) 27 år

Faycal Fajr( Deportivo la Coruna, Spanien) 28 år

Youssef Ait Bennasser( Nancy,Frankrike) 20 år



Kommentar : Vanligtvis en stark lagdel. MEN oj,oj,oj vilken otur Marocko har med fyra skador på nyckelspelare tätt inpå mästerskapet. Oerhört tråkigt att stora stjärnor som Nordin Amrabat(Watford), Soufian Boufal(Southampton) , Ousamma Tananne(St Etienne) och



Noterbart är att Ajaxsstjärnan och mycket lovande Hakim Ziyech lämnats utanför. Hur förbundskapten Herve Renard resonerat kring det är ett stort frågetecken . Framtiden får utvisa om han får rätt. Spindeln i nätet blir nu istället veteranen Mbarek Boussoufa. Frågan är om 33 åringen från den emiratiska ligan fortfarande håller?

Vi hoppas givetvis det men mittfältet är ett problem som Renard måste illa kvickt lösa! Ett stort ansvar kommer ligga på Feyenoords viktiga vicekapten Karim El Ahmadi och Granadas snabbe Carcela Gonzalez.



Anfallare

Youssef En- Nesyri( Malaga, Spanien) 19 år

Youssef El Arabi (Lekhwiya, Qatar) 30 år

Khalid Boutaib( Strasbourg,Frankrike) 29 år

Rachid Alioui(Nîmes, Frankrike) 24 år

Aziz Bouhaddouz( St Pauli, Tyskland) 29 år



Kommentar : Marockos i särklass svagaste lagdel där anfallarna bortsett från El Arabi och En-Nesyri knappast ens håller allsvensk klass. Ljusår från glansdagarna när spelare som Chamakh, El Hamdaoui, Jaouad Zairi och Youssef Hadji bildade anfallslinjen.

En lagdel som Marocko verkligen haft stora problem med de senaste åren. Youssef El Arabi har ett erkänt CV med fina resultat från Granada men hur är formen hos 30 åringen efter att ha valt pengarna nere i Qatar?

En- Nessyri har stått för en fin höst i Malaga med en rad inhopp och producerade poäng. Men....att lägga bördan på en 19 årings axlar vore orättvist. Nej, detta blir svårt och vi kommer garanterat att få rikta in oss på 1-0 matcher à la Grekland 2004.



Preliminär startelva

Elvan: 4-2-3-1

Munir

Dirar Da Costa Benatia(C) Mendyl



El Ahmadi Saiss



Boussoufa Fajr En-Nessyri

El Arabi









: Munir Mohamedi(Numancia, Spanien) 27 årYassine Bounou(Girona,Spanien) 25 årYassine El Kharroubi (Lokomotiv Plovdiv, Bulgarien) 26 årInga större överraskningar här. Munir från spanska andraliga laget Numancia har varit förste burväktare sedan två år tillbaka. Genomförde kvalet till det afrikanska mästerskapet på ett magnifikt sätt där han endast släppte in ett mål på 6 matcher.Bakom finns andra keepern Yassine Bounou och bulgarien proffset Yassin El Kharroubi. Noterbart är att tidigare landslagskeepern och IR Tanger målvakten Mohamed Amsif(tidigare Augsburg Bundesliga ) lämnas utanför.Nabil Dirar (Monaco,Frankrike) 30 år Mehdi Benatia (Juventus, Italien) 29 årManuel Marouane da Costa (Olympiakos,Grekland) 30 årFouad Chafik (Dijon , Frankrike) 30 årHamza Mendyl (Lille, Frankrike) 19 årAmine Atouchi( Wydas Casablanca, Marocko ) 24 årMarockos öde i afrikanska mästerskapet beror mycket på huruvida mittlåset med Mehdi Benatia och Da Costa sköter sig. Benatia har fått nöta ovanligt mycket bänk i Juventus och inte alls kommit upp i normal standard. Da Costa däremot kommer från en fin fin höst i Grekland där han anses vara en utav den grekiska ligans bästa försvarsspelare . Kul med att unga Lille junioren(!) Hamza Mendyl från Lilles U21 lag förmodligen får chansen på vänsterbacken.. Given högerback är Monaco proffset Nabil Dirar som tillskillnad från sin roll som yttermittfältare i klubblaget imponerat stort i landslaget som högerback . En annars oerhört stark lagdel. Förmodligen kontinentens bästa i jämn konkurrens med Elfenbenskusten Karim El Ahmadi (Feyenoord,Holland) 32 årMbarek Boussoufa( Al Jazira,UAE) 32 årOmar El Kaddouri( Napoli, Italien) 26 årRomain Saiss (Wolverhampton Wanderers, England) 26 årMounir Obbadi( Lille, Frankrike) 33 årMehdi Carcela Gonzalez( Granada,Spanien) 27 årFaycal Fajr( Deportivo la Coruna, Spanien) 28 årYoussef Ait Bennasser( Nancy,Frankrike) 20 år: Vanligtvis en stark lagdel. MEN oj,oj,oj vilken otur Marocko har med fyra skador på nyckelspelare tätt inpå mästerskapet. Oerhört tråkigt att stora stjärnor som Nordin Amrabat(Watford), Soufian Boufal(Southampton) , Ousamma Tananne(St Etienne) och Younes Belhanda (Nice) saknas.är att Ajaxsstjärnan och mycket lovande Hakim Ziyech lämnats utanför. Hur förbundskapten Herve Renard resonerat kring det är ett stort frågetecken . Framtiden får utvisa om han får rätt. Spindeln i nätet blir nu istället veteranen Mbarek Boussoufa. Frågan är om 33 åringen från den emiratiska ligan fortfarande håller?Vi hoppas givetvis det men mittfältet är ett problem som Renard måste illa kvickt lösa! Ett stort ansvar kommer ligga på Feyenoords viktiga vicekapten Karim El Ahmadi och Granadas snabbe Carcela Gonzalez.Youssef En- Nesyri( Malaga, Spanien) 19 årYoussef El Arabi (Lekhwiya, Qatar) 30 årKhalid Boutaib( Strasbourg,Frankrike) 29 årRachid Alioui(Nîmes, Frankrike) 24 årAziz Bouhaddouz( St Pauli, Tyskland) 29 årMarockos i särklass svagaste lagdel där anfallarna bortsett från El Arabi och En-Nesyri knappast ens håller allsvensk klass. Ljusår från glansdagarna när spelare som Chamakh, El Hamdaoui, Jaouad Zairi och Youssef Hadji bildade anfallslinjen.En lagdel som Marocko verkligen haft stora problem med de senaste åren. Youssef El Arabi har ett erkänt CV med fina resultat från Granada men hur är formen hos 30 åringen efter att ha valt pengarna nere i Qatar?En- Nessyri har stått för en fin höst i Malaga med en rad inhopp och producerade poäng. Men....att lägga bördan på en 19 årings axlar vore orättvist. Nej, detta blir svårt och vi kommer garanterat att få rikta in oss på 1-0 matcher à la Grekland 2004.

0 KOMMENTARER 119 VISNINGAR 0 KOMMENTARER119 VISNINGAR ADAM EL OUALI ALAMI

adamalami91@gmail.com

2017-01-14 16:25:00

ANNONS:

Fler artiklar om Marocko

Marocko

2017-01-14 17:05:59

Marocko

2017-01-14 16:25:00

Marocko

2016-09-07 23:47:00

Marocko

2016-03-09 02:10:00

Marocko

2016-02-27 13:53:00

Marocko

2015-10-27 19:12:00

Marocko

2015-04-10 21:17:00

Marocko

2015-04-10 20:04:00

Marocko

2015-03-28 13:46:00

Marocko

2014-11-08 21:26:59

ANNONS:

Oerhört roligt att radiosportens duktiga medarbetare uppmärksammar marockansk fotboll på nationell nivå.Förbundskapten Herve Renard går mot sitt första riktigt stora test. Som vanligt bänkar vi och 40 miljoner marockaner runt om i världen ner framför tv-sofforna för årets viktigaste höjdpunkt. Svenskafans Marocko är givetvis med i racet och kommer att erbjuda en fantastisk bevakning av våra kära Atlaslejon. Först ut: Marockos trupp till det afrikanska mästerskapetMållöst i en chansfattig drabbning borta mot Albanien följdes upp av en stabil seger hemma mot Sao Tome Princip i kvalet till det afrikanska mästerskapet 2017.Marockos ultraskultur skapar ett av världens bästa tryck och publikstämningar.Knappt 20 månader. Det var allt som nationalikonen och den gamle målvaktslegendaren Badou Zaki fick på posten som förbundskapten. Mycket drastiskt sparkades Zaki för lite drygt två veckor sedan av det marockanska fotbollsförbundet. Han ersätts av fransmannen Hervé Renard.I en kort exklusiv intervju med Marocko sidan på svenskafans.com berättar Moestafa El Kabir om den stora glädjen och euforin om att alldeles nyss fått beskedet om att han ingår i 26 manna truppen inför det stundande VM-kvalet mot Ekvatorial Guinea. Jag, Adam El Ouali Alami når honom via telefon under tisdagskvällen då han precis avslutat ett träningspass med Genclerbirligi hemma i Ankara.Det blev en ganska svår lottning för Marocko i det kommande kvalet till det afrikanska mästerskapet där ett nordafrikanskt derby mot Libyen och tuffa Kap Verde bland annat väntar.Efter att ha befunnit sig i något sorts vakuum tar Marocko nya tag.Sent under lördagskvällen kom beslutet som vi fruktade. Det afrikanska förbundet går inte med på Marockos begäran om att flytta det afrikanska mästerskapet till ett senare datum. Mästerskapet kommer som planerat att spelas under januari/februari 2015. Arrangörer istället blir antingen Nigeria eller Angola.