Farsan med Marockanska FCs Officiella matchtröja. Snart i en butik nära dig!

Marockanska FC

Första marockanska fotbollsklubben i Sverige

2017-03-17 22:59:00

Marockanska FCSom grundare och ordförande för Marockanska FC, Sveriges första marockanska fotbollsförening vill jagå föreningens vägnar välkomna alla fotbollssupportrar här på svenskafans att följa vår härliga resa från division 7.Marockanska FC har sitt säte i Stockholm med Kärsby IP som hemmaplan och kommer redan till i vår att som första marockansk inspirerade fotbollsförening att delta i det svenska seriesystemet.Marockanska FC kommer att bedriva sin fotbollsverksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” med särskild inriktning att: utöva fotboll, att ge sina medlemmar möjlighet att trivas fysiskt och psykiskt, höja vänskapsandan och att verka för ett rättvist och sportsligt uppträdande.Marockanska FC är öppen för alla och kommer också aktivt att arbeta mot alla former av diskriminering oavsett kön, könsidentitet, eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.Följ oss, stötta oss och heja fram oss på vår resa som börjar i div 7 K Stockholm. Vem vet kan Åshöjdens BK kan definitivt Marockanska FC. Sydamerika ner, greker, kurder och syrianer har gjort det för. Nu är det äntligen vår tur!Som grundare av Marockanska FC hoppas jagatt klubben kommer att växa och en dag bidra med ett eget marockanskt inspirerat lag i de högsta svenska serierna. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till fotbollsspelarensom genom sitt ödmjuka stöd och bidrag gjort det möjligt för oss att våga drömma lite mera. Tackdu är en världsstjärna såväl på plan som utanför. Ett stort tack till våra fantastiska sponsorersamtsom valt att vara med oss på denna resa, utan er hade det inte varit möjligt.Sist men inte minst, ett största tack till alla de fantastiska spelare som valt att skriva historia och representera Marockanska FC i division 7. Ni är och förblir marockanska hjältar.Följ gärna Marockanska FC på instagram(MarockanskaFC) där information uppdateras med jämna mellanrum.Massa kärlek till er allamed vänlig hälsningOrdf. Adam El Ouali AlamiFörsta marockanska fotbollsklubben i SverigeEtt stekhett nordafrikanskt derby väntar för Marocko i kvartsfinalen. Statistiken visar: Egypten en drömmotståndare för Marocko som inte förlorat på 31 år mot egyptierna.1-0 och Marocko är vidare till kvartsfinal efter en historisk seger mot de regerande mästarna Elfenbenskusten. För första gången sedan 2004 är Marocko vidare till slutspel. Ett stort grattis till alla oss marockaner!Herve Renard mot sitt gamla gäng. Ett starkt kollektiv mot skickliga individualister. Mehdi Benatia mot Wilfried Bony. Nord mot väst. Atlaslejon mot elefanter.Marocko mot Elfenbenskusten..... om en plats i kvartsfinalen Ska Marocko lyckas bryta förbannelsen?Oavsett hur det går imorgon kommer vi alltid att stå bakom vårt älskade landslag. För alltid och för evigt,Sent under fredagskvällen löd slutsignalen. Jublet och firandet för 40 miljoner marockaner visste inga gränser. Marockos hopp om vidare avancemang lever i allra högsta grad efter en imponerande uppvisning där Togo besegrades med 3-1. Diiiiimaaaa Al-Maghreb - Forza Marocko!! ATLAS LIONS NEVER DIEEfter en blytung förlust mot DR Kongo i premiären väntar ett Togo som mycket överraskande nådde 0-0 mot Elfenbenskusten.Trots ett massivt bollinnehav ( 39 %- 61%) och en hel drös med målchanser gick Marocko mycket olyckligt tomhänta ifrån premiärmatchen mot DR Kongo. Marockos måltorka fortsätter.Trots rejält spelövertag lyckades Marocko inte förvalta sina målchanser. En blytung förlust.Strax innan klockan 19.00 släppte Marocko sin startelva. Youssef El Arabi petas mot DR Kongo. Mycket överraskande får istället St Pauli anfallaren Bouhaddouz chansen från start.