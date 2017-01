Matchrapport: DR Kongo 1-0 Marocko

Trots ett massivt bollinnehav ( 39 %- 61%) och en hel drös med målchanser gick Marocko mycket olyckligt tomhänta ifrån premiärmatchen mot DR Kongo.

Marockos måltorka fortsätter.

Förbundskaptengör mycket överraskande fyra förändringar jämfört med genrepet mot Finland. Youssef El- Arabi, Faycal Fajr, Youssef Ennesyri och Fouad Chafik petas till förmån för Marocko inleder matchenMan tar tidigt tag i taktpinnen och de få gångerna man tappar boll återerövrar man den kvickt och högt upp på kongolesernas planhalva.prickarribban efter ett fint kombinationsspel utanför kongolosernas straffområde. Marocko fortsätter att producera farliga anfall och den Demokratiska Republiken Kongo ser märktbart tagna ut.Marockooch fortsätter att vinna boll tidigt på Kongolesernas planhalva.stressar de kongolesiska mittbackarna till flera misstag och kongoleserna verkar tagna av stundens allvar. I denmatchminuten är kapten Mehdi Benatia nära att ge Marocko ledningen på nick efter en fin frispark från Mbarek Boussoufa.Marocko visar inga som helst tecken på respekt för de regerande bronsmedaljörerna och det dröjer fram till minut 29 innan DR Kongo överhuvudtaget har ett organiserat anfall på Marockos planhalva. Det vädrar ett Marocko mål i luften. Marockanernas brist på effektivitet i boxen gör att vi dock går till pausvila medi paus där Marocko haftEtt orättvist resultat där Marocko kanske gör sin bästa halvlek på mycket,mycket länge och där de regerande bronsmedaljörerna DR Kongo inte alls kommer upp i normal standard. Förbundskapten Herve Renard kan inget annat än att vara riktigt nöjd bakom stängda dörrar i omklädningsrummet.Andra halvlek kickar igång och vi bevittnar ett något hungrigaresom för första gången i matchen tar intiativ till löpningar och instick i djupled bakom Marockos backlinje. Å andra sidan är det lovande marockanska spelet från första halvlek som bortblåst. Det fina press spelet med tidiga bollerövringar är ett minneblott.är inte ens nära att skapa något och vi har ett dött läge i matchen. Marocko försöker luckra upp kongolesernas lågt stående försvar utan att det eviga bolltrillandet leder till någon farlighet. Frustrationen växer och det skulle bli värre.Som en blixt från klar himmel sticker DR Kongoupp i en omställning(blott deras andra anfall i matchen) och vinner ett inkast högt upp på Marockos planhalva. Inkastet tas snabbt omhand medan marockanerna fortfarande står och sover. Det leder till ett kongolesiskt missriktat inlägg som tar i den första stolpen och ställer fullständigt den marockanskaStolpreturen dimper ner mitt framför ögonen på DR Kongos anfallaresom inte tvekar och säkert placerar inbakom ett mycket passivt marockanskt försvar.Förbundskaptenagerar och byter i denIn kommer istället MalagasBytet ger direkt effekt.får Marocko ett ypperligt frisparksläge strax utanför DR Kongos straffområde. Mehdi Carcela bomar rejält över.I denfår Marocko ett ännu bättre läge att kvittera där nyss inbyte Youssef En-Nessyri lyckas brännaEn-Nessyri testar bössan från långt avstånd och tvingartill en akrobatisk räddning. Returen och den efterföljande kongolesiska rensningen går dock ut till evigt kämpande Karim El Ahmadi som via ett fint inlägg på nytt hittar En-Nessyri. Bara några ynka meter framför mål skjuter En-Nessyri högt över.Marockanerna ser allt mer desperata ut och förbundskapten Herve Renard genomför sitt andra byte. Deportivo la Coruna mittfältarenbyts in och ut går mittbacken Roman Saiss. Det är också denna Faycal Fajr som i sitt första ingripande efter inhoppet är delaktig i Kongolosernas utvisning. Joyce Lomalisa hänger inte med Fajr och domaren gör rätt som visar detförI ett sista desperat försök i jakten på en kvittering byter förbundskapten Herve Renard i denMarockos lyfter allt mer långt och El-Arabi med sin tyngd visar direkt sin styrka när han på ett inlägg når högst och så när kvitterar för Marocko.Marockos bästa chans i slutspurten av den andra halvleken kommernär Youssef El- Arabi snyggt fri spelas av planens gigant Mbarek Boussoufa. El- Arabi lyckas tyvärr inte förvalta Boussoufas fina instick och Matampa står återigen för en högklassig räddning. Matchen börjar lida mot sitt slut och nu handlar det inte längre om att några 3 poäng. 40 miljoner marockaner runt om i världen befarar det värsta. Att de svidande uttågen redan tidigt i gruppen upprepas. Den här gången mot DR Kongo(!) Domaren lägger mycket riktigt till 6 tilläggsminuter(det maskades rejält) och Marocko trots två man mer( Kongolesisk utvisning+skada) går nu bara på ren desperation utan att riktigt skapa några farligheter.och Marocko ligger redan efter en omgång farligt till. En blytung förlust som får ett marockanskt hjärta att blöda.Marockos stora problem under Herve Renards tid har utan tvekan varit anfallsspelet. Man har under sina tre senaste officiella matcher(höstens VM-kval matcher inräknade) inte lyckats göra ett enda mål. Det är alltså 6 hela halvlekar man gått mållösa ifrån. Som vi så många gånger tidigare nämnt håller inte anfallsuppsättningen med spelare som huserar i tyska och franska andraligor. Varför Herve Renard väljer att nonchalera hyperfarliga måltjuvar från den marockanska högstaligan är ett dilemma.Mästerskapet är långt och vi har inte tid för att sitta här och deppa. Vi vänder blad och går vidare. Jag tror fortfarande på att Marocko kommer att gå vidare från gruppen, minst till en kvartsfinal. Vi ska slå Togo alla dagar i veckan och kommer att göra det.är det enda som gäller på Fredag!Mål: 0-1 Junior Kabananga Kalonji 55 minGula kort: Da Costa för Marocko Nsakala och Lomalisa för DR Kongo.Rött kort: Lomalisa för DR Kongo(andra gula)Domare: Nampiandraza(Madagaskar)Marocko:Munir-Saiss(Fajr 73 min)--Benatia-Da Costa--El Ahmadi-Kaddouri(En-Nessyri 61 min)--Dirar-Mendyl--Boussoufa--Carcela( El-Arabi 79 min)---Bouhaddouz