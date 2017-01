Supermötet: Inför Marocko-Elfenbenskusten

Herve Renard mot sitt gamla gäng. Ett starkt kollektiv mot skickliga individualister. Mehdi Benatia mot Wilfried Bony. Nord mot väst. Atlaslejon mot elefanter.Marocko mot Elfenbenskusten..... om en plats i kvartsfinalen



Ska Marocko lyckas bryta förbannelsen?





Efter en imponerande vändning mot Togo i den andra matchen väntar förhandsfavoriten Elfenbenskusten i en direkt avgörande match om vidareavancemang.Herve Renard och hans mannar svävar på moln just nu. Det vänder snabbt i fotboll. Efter att ha varit totalt uträknade från en hel fotbollsvärld stod Marocko för en gedigen insats mot Togo.Den goda stämningen och harmonin inom spelartruppen har ända sedan landslagslägret i Dubai varit strålande och efter de otroligt behövliga poängen mot Togo har såväl ledare som spelare flitigt även hunnit påpekat det i pressen.Herve Renard står mest och småler under träningspassen. Det råder frid och fröjd. Alla är glada och nöjda.Inför mötet mot Elfenbenskusten var det en avspänd och avslappnad Herve Renard som tillsammans med ytterbacken Fouad Chafik möte ett stort journalistuppbåd under måndagens presskonferrens. Fouad Chafik som hittils inte fått spela en enda minut uttryckte sig enligt följande:Intressant att Herve Renard under samtliga presskonferrenser inför matcherna valt att ta med spelare som inte fått så mycket speltid. I premiärmatchen mot Kongo var det Mounir Obbadi som fick följa med. Youssef El –Arabi gjorde Renard sällskap inför mötet mot Togo och nu alltså den petade Fouad Chafik. Det vittnar inte minst om en fin sammanhållning.Hett samtalsämne på presskonferrensen var givetvis annars Herve Renards relation till Elfenbenskusten. Renard kommer från en framgångsrik sejour i Elfenbenskusten och är enormt älskad i landet då han 2015 lyckades vinna ivorianernas blott andra afrikanska mästerskapstitel genom tiderna. På frågan om hans tidigare tränarjobb i Elfenbenskusten kommer att vara en fördel för Marocko svarade han så här:Några uppgifter om den marockanska startelvan nämndes på sedvanligt maner inte under presskonferrensen men allt talar för att inga stora förändringar genomförs. Duktige Malaga anfallaren Youssef En-Nessyri är ett namn som många vill ha med från start men uppgifter från Gabon gör gällande att Renard hellre vill ha in honom som pigg inhoppare vid behov av förändring.Munir(GK)Costa Benatia(C) SaissDirar Ahmadi Fajr MendylBoussoufa El KaddouriBouhaddouzgör sitt 21:a mästerskap i ordningen. Landet har en erkänd tung fotbollshistoria och tillhör utan tvekan en utav afrikas bästa fotbollsnationer.De regerande mästarna Elfenbenskusten placerar sig för närvarande på en respektingivande 33:e plats på FIFA rankingen. Så sent som för bara fyra år sedan var landet rankad på en imponerande 13:e plats(!)Landet vann 2015 års upplaga av det afrikanska mästerskapet och återfinns även i samma VM-Kval grupp som Marocko. Ivorianerna leder för övrigt en mycket jämn VM-kval grupp två poäng före Marocko.Elfenbenskusten genomgår som så många andra afrikanska stornationer en kraftig generationsväxling(Lex Ghana & Kamerun) . De tidigare stora affischnamnen så som Didier Drogba , Yaya Toure och Kolo Toure har lagt landslagskorna på hyllan.Truppen som representerar Elfenbenskusten består dock fortfarande av en hel del kända spelare från europeiska toppligor där Zlatan Ibrahimovic s lagkamrat iär en spelare de flesta där hemma i tv-sofforna känner igen.Marocko och Elfenbenskusten har tidigare totalt möts 17 gånger där sex matcher slutat oavgjort, sju matcher med vinst för Elfenbenskusten samt fyra matcher med vinst för Marocko. Marocko har av tradition haft förtvivlat svårt för Elfenbenskusten där man inte lyckats vinna på de sju senaste matcherna . Senaste vinsten för Marocko mot Elfenbenskusten kom 1994(!). Senaste matchen länderna emellan slutade dock oavgjort efter en tuff batalj i pågående VM-kval till Ryssland.Marocko kommer till matchen med ett väldigt bra utgångsläge där det förmodligen räcker med en poäng för vidareavancemang. Dock tror jag att Marocko kommer gå 110% för att vinna.En försiktig och feg inledning brukar straffa sig i längden där marockanerna får vara försiktiga med att skänka bort kommandot till Elfenbenskusten. Här kommer förhoppningsvis förbundskapten Herve Renard med sin mästerskapsrutin vara oerhört viktig. Elfenbenskusten är ett klasslag som man under inga som helst omständigheter ska skänka några möjligheter till. För då straffas man direkt.Det är oerhört viktigt att Marocko redan från avspark vågar ta offensiva löpningar i anfallen utan att bli för desperata. Anfall är bästa försvar och Herve Renards preliminära startelva tyder på att marockanerna kommer att mönstra ett offensivt lag.Ivorianernas försvarsinsats mot DR Kongo lämnade mycket att önska och det måste Marocko med kreative Mbarek Boussoufa i spetsen utnyttja. Han får en nyckelroll i att trä in bollar bakom ivorianernas ibland nonchalanta backinje där ivorianerna gärna använder sig utav ett man mot man spel.Elfenbenskusten måste vinna kvällens drabbning för att ha någon som helst chans att gå vidare och kommer sätta in en hög växel redan från start. Här är det viktigt att backlinjen med rutinerade Benatia i spetsen utstrålar pondus och ledaregenskaper. Marocko får inte hamna i ett läge där Elfenbenskusten tidigt får in ett ledningsmål.Ivorianernas kantspel är av högsta internationella klass och vi har alla sett Crystal Palaces Wilfried Zaha vända in och ut på den ena spelaren efter den andra. Mycket viktigt att de marockanska kantspelarna Mendyl och Dirar inte slarvar i defensiven. Duktige Hamza Mendyl har sett bra ut offensivt när han gärna ger sig ut på räder men har också visat tendenser på att slarva i defensiven.Nyckelorden i matchen blir såledesViktigt att Marocko är smarta i sina värderingar där man hela tiden värderar situationerna rätt. Att man bibehåller kylan och kreativiteten i speluppbyggnadsfasen. Ivorianerna är fysiskt snabbare men Marocko har ett bättre passningsspel och kollektiv. OM Togo matchen handlade mycket om att visa hjärta och mod handlar denna match mycket om att alla spelare följer sina taktiska uppgifter och roller. Mot Togo har man råd att släppa in både ett och två mål. Det har man inte i en direkt avgörande match mot Elfenbenskusten.Inför den avslutande gruppspelsmatchen toppar DR Kongo gruppen med 4 poäng. Följt av Marocko på 3 p och Elfenbenskusten på 2 p. Gruppen är oerhört jämn och det kan gå hur som helst. Togo som ligger sist med endast 1 poäng har fortfarande en realistisk chans att gå vidare.Det äroch inte målskillnad som gäller i första hand. Det kan dock bli en målskillnadsaffär om Marocko kryssar mot Elfenbenskusten medans Togo slår DR Kongo. I så fall landar Marocko, DR Kongo och Togo på 4 poäng.Tabell läget inför den sista omgången:1. DR Kongo 4 p +12. Marocko 3 p +13. Elfenbenskusten 2 p +04. Togo 1 p -2