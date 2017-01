Vinna eller försvinna: Inför Marocko-Togo

Efter en blytung förlust mot DR Kongo i premiären väntar ett Togo som mycket överraskande nådde 0-0 mot Elfenbenskusten.

Det har varit en tuff inledande vecka för Marocko nere i Gabon. Temperaturen och den höga luftfuktigheten i gabonesiska staden Omey har ställt till det för såväl ledare som spelare. Herve Renards mannar återhämtade sig under tisdagen för att sedan blåsa på ordentligt med två dubbelpass i onsdags och ett lättare avslutande taktikpass igår.Trots den snöpliga förlusten mot DR Kongo råder det en harmonisk stämmning i landslaget. Inför mötet mot Togo var det som vanligt ett stort journalistuppbåd under torsdagens presskonferrens. Det var en optimistisk och förvånandevis glad förbundskapten som tillsammans med meriterade anfallarenträffade pressen.(Herve Renard)(Herve Renard)(Herve Renard)(Youssef El -Arabi)(Youssef El -Arabi)Några uppgifter om den marockanska startelvan nämndes inte på presskonferrensen men uppgifter från källor med insyn i landslaget gör gällande att två förändringar kommer att genomföras mot Togo.kommer att få chansen på mitten istället för Napolis iskalle Omar El Kaddouri.får chansen på topp istället för Aziz Bouhaddouz.Med facit i hand borde El Arabi redan ha startat motdå denne stod för ett mycket piggt inhopp. Bra dock av Renard att självkritiskt rannsaka sig själv och välja El-Arabi motLes Eperviers eller sparvhökarna gör sitt 8:e mästerskap i ordningen. Landet har ingen stor fotbollshistoria att skryta om men har under de senaste 15-20 åren tagit stora kliv och definitivt blivit en nation att räkna med. Togo placerar sig för närvarande på en 90:e plats på FIFA rankingen.Landet misslyckades med att kvalificera sig för 2015 års upplaga av det afrikanska mästerskapet och har haft det tungt det senaste året där man mycket överraskande redan är utslaget från pågående VM-Kval. Den kanske största bedriften som vi annars förknippar med Togo är VM i Tyskland 2006 där togoleserna trots rejält nederlagstippade bjöd på mycket bra spel.Det största affischnamnet eviga flyttfågeln tillika anfallarenär trots sitt starka CV med spel i klubbar som Real Madrid, Arsenal och Tottenham för närvarande klubblös.Truppen som representerar Togo består mestadels annars av spelare från europeiska ligor därär en spelare värt att nämna. För oss som följer den marockanska högsta ligan Botola Pro är Renaissance Sportive de Berkanesett annat bekant namn.Marocko och Togo har tidigare totalt mötsgånger därochMarocko vann den senaste fighten med 2-1 i en vänskapsmatch som spelades iTrots ett prekärt och pressat läge tror jag på en försiktig inledning från Marocko. Herve Renard har gjort sin hemläxa och de tuffa väderförhållandena nere i Gabon gör det svårt att hålla ett högt tempo med press spel över 90 minuter.Det är oerhört viktigt att Marocko redan från avspark är allerta och inte riskerar att få ett tidigt baklängesmål emot sig. Då kan uppförsbacken bli för brant. Togo är ett mycket fysiskt lag som gärna tar till vara på fastasituationer.Togolesernas försvarsinsats mot Elfenbenskusten var imponerande men vi får inte glömma bort att TOGO förmodligen också måste vinna kvällens drabbning för att ha någon som helst chans att gå vidare. Marocko måste ha tålamod och emellanåt även låta Togo föra spelet. Marocko fårhamna i ett läge där Togo(DR Kongo i föregående match) parkerar bussen och enbart inväntar ett misstag.Nyckelorden i matchen blir såledesfår äntligen chansen från start och kommer bli livsviktig i sin roll på topp. El-Arabi behöver dock bra leverans från spelare som. Viktigt att Marocko är noggranna och förvaltar hörnor och frisparkar med precision.