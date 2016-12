2016 - Fem saker från det gångna året

Redaktionen har plockat ut sakerna att minnas från 2016. En världskänd kidnappning, ett fiasko och flera positiva tecken.

Anfallaren Alan Pulido har gått från att vara en skaplig talang i en stark årskull som varit kammad, till att ha skapat rubriker och det varit tumult kring. I somras kidnappades han i Ciudad Victoria, Tamaulipas - trakterna där han föddes. Alan som vid den här tiden tillhörde Olympiakos spenderade semestertid i Ciudad Victoria. Uppgifterna om att han och hans flickvänn, sedan dem varit på en fest, ska ha omringats av beväpnade män som var maskerade spred sig som en löpeld världen över i somras. Medan hans flickvänn vart kort efter överrumplingen vart släppt så höll de kvar Alan. Ungefär två dygn efter kidnappningen lyckades Pulido, på egen hand, överlista kidnapparna och rymma. Alan Pulido som numera spelar i Chivas kom undan utan några fysiska skador. Så här sa den dåvarande klubbkamraten Jimmy Durmaz om händelsen. Uppgifter från CNN menar på att en man till hans kusin hade ett finger med i själva kidnappningen. Gruppen Anonymous gick kort efter fritagningen ut och menade på att hela kiddnappningen var iscensatt. Kidnappningar är ett stort problem i Mexiko sedan tidigare.Pachuca är en klubb som ligger i tiden. Klubben har flera representanter i diverse u och a-landslag i Mexiko. Sedan en tid tillbaka har man börjat satsa stenhårt på den egna akademin och scoutingverksamheten, som är omfattande. Den dynamiska mittfältaren Héctor Herrera är det första starka namnet som kom fram från det nya Pachuca. Fram till i år hade klubben vunnit ligan fem gånger och den senaste ligatiteln kom i Clausuran 2007. Då var Gabriel Caballero, Andrés Chitiva, Christian Giménez, Miguel Calero och Jaime Correa ett par av frontfigurerna. Nu har klubben ett långsiktigt projekt med en stor tro på sin egna akademi där unga och oprövade spelare lär sig att ta ansvar och växa i en harmonisk miljö. I årets upplaga av Clausuran gick man hela vägen till finalen, där man besegrade Monterrey. I det laget var Rodolfo Pizarro, Erick Gutierrez och Hirving Lozano nyckelspelare och alla tre fostrade i klubben. Klubbens sjätte ligatitel är ett kvitto på det hårda och lyckosamma arbete klubben med presidenten Jesús Martínez Patiño lagt ner.El Tri avancerade till Hexagonal i VM-kvalet i år. Trots detta har året för det mexikanska landslaget varit en besvikelse. I en grupp beståendes av Sydkorea, Tyskland, Mexiko och Fiji hamnade Mexiko trea i OS. Äventyret i Brasilien för de mexikanska juniorerna var över redan i gruppspelet. Ändå hade Raúl Gutiérrez fått med sig i princip alla av starka U-23 spelarna. Jesús "Tecatito" Corona och Orbelin Pineda var namnen som inte kom med. En så pass stark trupp att ett avancemang från gruppspelet var ett minimum, men spelet fungerade inte och det såg spretigt ut. Copa América fyllde 100 år i år och det firades med en specialupplaga av mästerskapet, som även hölls ifjol. Mexiko hade Uruguay , Venezuela och Jamaica i sin grupp. Man inledde guppspelet mot Uruguay. Mexikanerna tog hem premiären med segersiffrorna 3-1. En seger med ljuvlig eftersmak. Seger mot Jamaica och kryss mot Venezuela gjorde att Mexiko vann gruppen, om än endast med bättre målskillnad än Venezuela. I kvarten stod de regerande mästarna Chile för motståndet. En match som mexikanerna helst glömmer. Mexiko förlorade med hela 0-7 och siffrorna speglade matchbilden väl. Att åka ut mot ett starkt Chile är ingenting att skämmas över, men sättet man gjorde det på sved ordentligt.För de unga mexikanerna har det varit ett fint år. Pachuca har tagit rollen som klubben som skolar oslipade diamanter till stjärnor under det här året och det lär vi även få se än mer av under de kommande åren. Erick Gutierrez, Cesar Montes, Orbelin Pineda, Hirving Lozano, Javier Abella, Alexis Vega och Rodolfo Pizarro är dem unga spelare som både tagit viktiga steg i utvecklingen, tagit sig an en stor roll i respekive klubblag och spelat kontinuerligt under året. Michael Perez, Raúl Lopez, Carlos Cisneros, Edson Alvarez, Jesus Gallardo, Ulises Rivas och Gael Sandoval är spelare som kommit igång under Aperturan och imponerat. I skugan av Pachuca har Santos i sin blytunga säsong börjat skola in flera unga förmågor. En positiv baksida av dess säsong José Manuel de la Torre ska ha kredd för.Monterrey-klubbens fäste i toppen av den mexikanska ligafotbollen har blivit tydlig i år. I Clausuran gjorde man inte mycket väsen av sig. Klubben slutade åtta och åkte ut i kvartsfinalen mot ärkerivalen Monterrey. I Aperturan hamnade man trea och väl i finalen stod man som ligasegrare efter stor dramatik mot América. Till skillnad från Monterrey som även de har haft en stark trupp i båda säsongerna så har Tigres tagit sig till slutspelet i båda säsongerna, vilket inte Rayados har. Det här var tredje Aperturan i rad som Tigres tagit sig till final och av dessa två har man stått som segrare i finalen två gånger. Man har en stabilitet i klubben där Ricardo Ferretti har suttit på tränarposten länge spelfilosofin är solklar. Kontinuiteten är hälsosam där mittbackslåset i Juninho bredvid Hugo Ayala har spelat ihop sig under flera säsonger nu. Profiler som Damian Alvarez, Jorge Ivan Estrada, Jesus Dueñas, Jorge Torres Nilo och Israel Jimenez vet vad som krävs för att spela i klubben och har även de varit med ett bra tag. Pengar finns det gott om med tanke på värvningarna av Gignac, Aquino, Delort och Sosa.Undertecknad vill passa på att tack er läsare för det här året och önska er alla gott nytt år!