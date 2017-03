Argentinarna i Liga MX

Redaktionen har kartlagt argentinarna, som är många, i den mexikanska ligan.



Club América

Atlas

Alustiza

Jaguares

Cruz Azul

León

Monterrey

Morelia

Necaxa

Pachuca

Puebla

Queretaro

Santos Laguna

Tijuana

Toluca

Tigres

Veracruz

Pumas

har trionochi laget. Goltz är den av dem som har spelat längst i klubben. Han värvades från Lanus sommaren 2014. Mittbacken som har över 100 matcher i bagaget för América är given i backlinjen även den här säsongen. Goltz, Romero och Marchesin spelade alla samtidigt i Lanus. América köpte anfallaren Romero från Jaguares i juni ifjol. Jaguares plundrades på sina bästa spelare. Anfallaren var bra i sin första säsong i América och överglänste Oribe Peralta. Argentina ren har varit ordinarie även den här säsongen. Hittills har det inte blivit något mål i ligan för 28-åringen. Marchesin värvade till den här säsongen från Santos Laguna. En prestigevärvning. En härlig profil i målet som förtjänar hyllningar, även utanför Mexiko s gränser. En sevärd målvakt.haroch. Ustari spelar i klubben sedan ett år tillbaka. Målvakten som i unga år ansågs vara en stor talang har dragits med skador sedan han kom till Atlas. Han har spelat sju matcher i ligan den här säsongen, men skadade sig nyligen. Alustiza är med sina över 100 matcher i den mexikanska ligan knappast någon doldis. Den 167 centimeter långa argentinaren värvades av Atlas inför den här säsongen från Puebla. Han var bra i Puebla, men vart dåligt behandlad av klubben i slutet. Plötsligt stod den hårt jobbande anfallaren där utan att ha fått veta, av presidenten, att han skulle lämna klubben och att han var klar för Atlas. I Atlas har han fått hyggligt med kontinuitet och gjort en del poäng. En ganska underskattad spelare som är oförutsägbar på plan.har två anonyma namn ioch. Målvakten Crivelli är inne på sin andra säsong i klubben. 35-åringen har ännu inte spelat någonting i ligan. Moises Muñoz har istället stått i samtliga matcher i ligan den här säsongen. Mittbacken Flores har inte heller han spelat någonting i ligan den här säsongen.har två långa argentinaren ioch. Julian är på lån från Palermo sedan ifjol. Den 26-årige mittbacken med nummer sex på ryggen har varit ordinarie den här säsongen. Innermittfältaren Peñalba, som har en god fysik, värvades från Veracruz till den här säsongen. Han har också en fast plats i startelvan i en defensiv roll.Medochharfem argentinare i truppen. Anfallaren Boselli är den bästa av dem. Den 31-årige lagkaptenen har bland annat förflutet i Wigan. En targetplayer som spelar i León sedan sommaren 2013. Han var en av nyckelfigurerna till klubbens senaste två ligaguld. Han är given i anfallet även den här säsongen. Det går riktigt dåligt för León som låg och det blir märkbart även för Mauro. För att han ska göra mål så krävs det att spelet klickar och att medspelarna kommer med fina inspel. Cano är även han en anfallare. German som är en betydligt mycket rörligare spelare, men även han duktig i straffområdet, har fått mindre speltid den här säsongen. Mittbacken Guillermo Burdisso har, precis som storebrorsan Nicolas, förflutet i AS Roma. Burdisso som spelar i León sedan 2015 har varit ordinarie den här säsongen i ett lag som inte fungerar organisatoriskt. Novaretti är även han mittback. Han var bra i Toluca och värvades sedan av Lazio. Han levererade inte i Rom-klubben och sedan 2015 finner vi honom åter i Mexiko. Han har spelat ett fåtal matcher den här säsongen. Pereyra är ett färskt namn i Mexiko. Anfallaren värvades inför den här säsongen från Johor Darul Takzim. Där hade han öste in mål. I León har han fått agera back up.är en klubb med stor andel utländska spelare. Bland dessa har vi fyra argentinare ioch. Mittbacken och tillika lagkaptenen Basanta är en klubbikon. Han är inne på sin andra sväng i klubben. 32-åringen är en stabil och trygg spelare och kompletterar oerfarne Montes bra. Han är given i backlinjen. Anfallaren Funes Mori är även han given i startelvan, men i anfallet. En ganska rörlig spelare, sett till längden, som har target-egenskaper. Han har inte riktigt fått igång målskyttet den här säsongen. Sanchez och Cristaldo kom båda till "Rayados" inför den här säsongen. Cristaldo som har svårt att finna speltid i detta stjärnfyllda lag har endast medverkat i en match i ligan. Han är på lån från Cruz Azul. Sanchez köpte Monterrey från Racing Club. Han har också haft svårt att ta en ordinarie plats i laget.haroch. Mittbacken Erpen, på lån från Atlas, har spelat hälften av matcherna i ligan den här säsongen. Han har huserat i Mexiko sedan 2012. Loeschbor som även han är mittback är på lån från Cruz Azul. Han har däremot varit ordinarie den här säsongen. Lezcano som gör sin första säsong i klubben har spelat väldigt lite och utsikterna för mer speltid ser dåliga ut.har, precis som León, fem argentinare i klubben. Målvaktenär det klart största namnet av klubbens argentinare. Han värvades ifjol och har varit given i målet sedan dess. Den tidigare River Plate-målvakten hade en framträdande roll förra säsongen. En annan spelare som fått skapligt med speltid, om än inte lika cementerad plats i laget, är anfallaren. Han spelar i Necaxa sedan förra året. Anfallarenkonkurrerar med Riaño om speltid. Espindola har fått speltid, men har inte en given plats i Alfonso Sosas lag.var en spännande värvning på förhand. 25-åringen som inte har blommat ut i Argentina har haft svårt att imponera i Necaxa och speltiden har varit liten. Han är på lån från Rosario Central. Den femte argentinaren är, som även han är en anfallare. Han har medverkat i samtliga nio matcher. På dessa har han skrapat ihop mindre än 400 minuter.har endast en argentinare och det är anfallaren. Den 28-årige anfallaren spelar i klubben sedan 2015, då de plockade in honom på free transfer. Han kom närmast från att ha spelat i den grekiska toppklubben Olympiakos. Jara har fullständigt öst in mål och var en av nyckelspelarna i fjolårets ligaguld i Clausuran. Farlig i straffområdet. Duktig på huvudet och har ett bra rörelsemönster. En av ligan värdefullaste spelare för sitt lag.är med sina åtta argentinare en av klubbarna i ligan med flest argentinare. Mittbacken, med nummer fyra på ryggen, kom till klubben inför den här säsongen. Han har ännu inte gjort ligadebut än. Anfallarenär på lån från argentinska Tigre. 30-åringen har spelat två matcher i ligan. Den 22-årige anfallarenhar ännu inte spelat någonting, vare sig i ligan eller mexikanska cupen. Målvakten, 36 år, spelar i klubben sedan två år tillbaka och spelat i samtliga ligamatcher den här säsongen.som är på lån från Jaguares har varit ordinarie i anfallet den här säsongen och gjort tre mål. Mittbacken, 24 år, är på lån från argentinska Instituto. Han har spelat två matcher i ligan så här långt in på säsongen.är också en försvarare. Den tunga 31-åringen har spelat i drygt hälften av ligamatcherna. Han värvades från Banfield till den här säsongen. Till sist har vi anfallaren. Han värvades som ersättare till Matias Alustiza och har spelat kontinuerligt. Det har ännu inte blivit något mål för 24-åringen som är på lån från San Lorenzo.finner vi argentinare i bägge ändarna av laget. I defensivenoch lagkaptenen. Mittbacken Martinez som har hunnit bli 33 år har över 100 matcher i Queretaro-tröjan. Han har varit ordinarie den här säsongen. Forlin har det däremot bara blivit två matcher för. I offensiven hittar vioch. Villa som är vice-kapten. Mittfältaren Cardozo hade sina glansår i Monterrey. Den här säsongen har han varit given i Queretaro. Det är anfallaren Villa som förväntas stå för målproduktionen i detta Queretaro. Ifjol gick anfallsspelet i princip ut på att peppra motståndarnas straffområde med inlägg, som Villa förväntades göra mål på. Under Jaime Lozano är spelet inte lika förutsägbart. Däremot behöver Villa, som bara gjort två mål i ligan, komma igång med målproduktionen då det är i straffområdet han är ett hot.har en argentinsk trio ioch lagkaptenen. Izquierdoz har växt i den grönvitrandiga tröjan sedan han kom till klubben 2014. 28-åringen bildar ett starkt mittbackslås tillsammans med Nestor Araujo. Han är även den av argentinarna som spelat längst i klubben. Targetanfallaren Furch tog steget till Santos Laguna inför den här säsongen, efter att ha spelat i skandalklubben Veracruz. Furch är ordinarie i detta Santos som annars satsar ungt sedan ifjol. Precis som Julios längd siar om så är han duktig i luften. Mittfältaren Armenteros har knappt spelat någonting den här säsongen, vilket är väntat.Atthar en hel del amerikaner är känt sedan tidigare. Men man har också en hel drös av argentinare.är både det färskaste och mest bekanta namnet i truppen. Den 32-årige mittfältaren har förflutet i AIK. Han kom till Tijuana på lån i ett sent skede av det gångna transferfönstret. Hittils har det blivit två ligaframträdanden för honom. Tijuana går som tåget i ligan och det är svårt att ta en startplats. Att klubben är kvar i mexikanska cupen gör att chanserna till speltid ökar. Den som har störst roll och gjort det bäst av argentinarna i klubben är mittfältaren. Han är ordinarie på mittfältet och har en defensiv roll. Han är duktig på att styra spelet, behärskar ett snabbt spel med få tillslag och har en god fysik. På sikt riskerar Tijuana att tappa 22-åringen om han fortsätter på den inslagna vägen. I backlinjen har de duonoch. Dem båda har spelat kontinuerligt den här säsongen. Anfallarenvärvades inför den här säsongen från Johor Darul Ta'zim. Där hade han stått för en ordentlig målskörd. Han har agerat inhoppare kontinuerligt i Tijuana.är en klassisk targetanfallare och har sina kvalitéer i spelet i luften. Han har en fast plats i startelvan den här säsongen och har hittills gjort fyra mål i ligan. Lillevärvades under det gångna transferfönstret. Yttermittfältaren har knappt spelat. Den sista argentinaren i truppen är. Han används ute till vänster på mittfältet och har offensiva egenskaper. Han har spelat samtliga matcher och även gjort tre mål.har sex argentinare. Mittfältaren, som värvades till den här säsongen, har spelat i den mexikanska ligan under många säsonger. Den 33-årige mittfältaren var lagkapten i Club América. Playmakern har haft en fast plats på mittfältet sedan han kom till Toluca. En stor profil i ligan. Fin teknik och bra på fasta situationer tack vare det känsliga tillslaget. Mittfältarenhar knappt fått någon speltid alls sedan han kom till klubben förra året. Speltid har däremot mittfältarenfått ordentligt med. 32-årige mittfältarenhar spelat i samtliga nio omgångar den här säsongen. Han har förflutet i bland annat italienska Catania.är på lån från Tijuana. Där gjorde han det bra. Han har en ordinarie plats i Toluca. Han används både som släpande anfallare och yttermittfältare. I anfallet finner vi. 28-åringen har varit godkänd sedan han kom sommaren 2015. Tidigare i veckan vart det klart att han stängs av i ett år från spel.Mexikanska klubbarna kan inte plocka dem allra bästa argentinarna från den argentinska ligan. Men vi har de senaste åren sett mexikanska klubbar göra kap nere i Argentina. Värvningar som visat sig vara riktigt bra till och med. Ifinner vi fyra argentinare. Mittfältarenoch målvaktenplockades båda från den argentinska ligan. Guzman är idag en av ligans främsta målvakter, enligt undertecknad. Den 31-årige målvakten inger ett starkt förtroende mellan stolparna. Han har spelat över 100 matcher för Tigres. Pizarro spelar i klubben sedan 2013 och har, precis som Guzman, en given plats i "Tuca" Ferrettis lag. Guido är en taktiskt skicklig spelare som blandar ett vårdat passningsspel med hårt slit.var en prestigevärvning av Tigres förra sommaren. Han kan spela på olika positioner i offensiven och göra det med bravur. Han besitter ett brett register. Han har spelat frekvent den här säsongen, vilket knappast får ses som självklart med tanke på den stenhårda konkurrens det är på de offensiva positionerna. Den fjärde argentinaren i truppen är. En offensiv mittfältare som även används på kanterna. Han har det mesta, bortsett från styrkan. Han har en härlig teknik, ett farligt skott, en stor dos finess, kvicka fötter och skapligt snabb. Han har spelat ganska så kontinuerligt, men är inte given i startelvan. Det dryper om talang mellan denna doldis som är en ikon i moderklubben Belgrano.är den mexikanska klubben med flest argentinare med sina tio representanter.värvades i vintras. Han har spelat i drygt hälften av ligamatcherna, men långt ifrån fulla matcher. Den 26-årige målvaktenär även han ett nytillskott. Han har ännu inte spelat i ligan. Han lär inte få mycket speltid då han har både Gallese och Hernandez att konkurrera med. Försvararnaochhar ännu inte debuterat. Anfallarenkom till klubben ifjol. Han har spelat ytterst få matcher och inte en endaste minut den här säsongen. Försvaren, 28 år, var med och vann mexikanska cupen ifjol. Den här säsongen har han stått för ett inhopp i ligan. Mittfältarensom har förflutet i Boca Juniors har inte spelat någonting den här säsongen. Mittfältarenär på lån från América. 35-åringen har spelat i nästan alla matcher i ligan den här säsongen. Den offensiva pjäsenär ett av de största namnen i truppen. Han har spelat i den mexikanska ligan sedan 2008. En frisk fläkt på planen som på egen hand kan ställa till det för motståndarna med sin snabbhet. Han har spelat en del den här säsongen, men har sina bästa år bakom sig.är en av ligans kortaste spelare med sina 158 centimeter. 24-åringen med nummer nio på ryggen spelar i klubben sedan 2014. Han har tidigare varit ordinarie, men spelat lite här och där den här säsongen.är den enda argentinaren i. Den offensiva mittfältaren kommer närmast ifrån spel i Unión Santa Fé. Han värvades till den här säsongen och har ännu inte debuterat.