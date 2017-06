Bou klar för Tijuana

Tijuana förstärker offensiven med argentinskt blod.

Affären som varit på g under ett par veckor är nu i hamn. Tijuana meddelar på sin hemsida att de har gjort klart med Gustavo Bou. Bou är i grunden en River Plate-produkt. Förutom att ha spelat i moderklubben så har han varit på lån i Olimpo, L.D.U. Quito och Gimnasia de La Plata. Sommaren 2014 skrev han på för Racing Club, vilket var en permanent övergång. Just Club Racing är en klubb som mexikanska klubbar haft ganska mycket att göra med under de senaste åren. Ett exempel på detta är Diego Gonzalez som Club Racing köpte ifjol från Santos Laguna, där "Pulpo" var en nyckelspelare i Santos. Bou gjorde 45 mål på 100 matcher i den blåvita klubben. Han tippas ta en ordinarie plats i sin nya klubb.