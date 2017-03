Juninho.

Brassarna i Liga MX

Redaktionen har kartlagt brasilianarna i den mexikanska ligan.

Tigres

Jaguares

Queretaro

Jättenationen Brasilien har relativt få spelare i den mexikanska ligan, trots att de exporterar många spelare världen över. Ifinner vi mittbacken. Eller Anselmo Vendrechovski Júnior som är hans riktiga namn. Lagkaptnen har spelat i klubben sedan 2010. Han har varit med och vunnit tre av klubbens fem ligaguld. 35-åringen är spelskicklig och har ett bra passningsspel. Han är given i startelvan sedan många säsonger tillbaka och bildar ett samspelt mittbackspar med Hugo Ayala.som har en stor trupp har fem brasilianare i laget., förkortning för Vanderley, är på lån från Benfica. Den 29-årige anfallaren har spelat en del den här säsongen, men är inte given i startelvan.är ett mer igenkännbart namn i den mexikanska ligan. Mittfältaren som är på lån från Cruz Azul. Han har tidigare spelat i bland annat Pachuca, Toluca, Monterrey, Correcaminos och Dorados de Sinaloa. Den fysiskt starka mittfältaren kan axla flera roller på mittfältet. Han har spelat kontinuerligt den här säsongen. En annan mittfältare som är på lån är. Pachuca köpte yttermittfältaren förra året från Coras de Tepic. Han hade svårt att hitta speltid i Pachuca och Jaguares värvade honom, på lån, till den här säsongen. 21-årige försvararenvärvades inför den här säsongen. Han har ännu inte spelat någonting i ligan.är även han en försvarare. 24-åringen var utlånad till Cafetaleros ifjol. Den här säsongen har han spelat tre fulla matcher i ligan.har en nyckelspelare till brasse i. Queretaro värvade honom i december 2014. Han kom närmast från ha spelat i Figueirense. Ingen värvning som skapade några större rubriker eller förväntningar. Men den 26-årige målvakten har nu imponerat ett bra tag och är utan tvekan en av klubbens bästa spelare. En målvkat med auktoritet och som bjuder på vassa räddningar. I anfallet har de den något bortglömda 28-åringen. Han imponerade i Vancouver Whitecaps, vilket var anledningen till att "Gallos Blancos" köpte honom för dyra pengar. Han öste till en början in mål i sin nya klubb i Mexiko . Sedan kom skadehelvetet som satt käppar i hjulen för hans karriär. Han har börjat komma tillbaka och funnit speltid, men målkontot är svagt och han är inne på samma nivå som innan skadorna.Redaktionen har kartlagt brasilianarna i den mexikanska ligan.Redaktionen har kartlagt amerikanerna i den mexikanska ligan.Mexiko hamnade i Grupp B tillsammans med Vanuatu, Tyskland och Venezuela.Redaktionen har kartlagt uruguayanerna i den mexikanska liganRedaktionen har kartlagt argentinarna, som är många, i den mexikanska ligan.Pablo Aguilar och Enrique Triverio stängs av i ett år.Redaktionen har kartlagt paraguayanerna i den mexikanska ligan.Redaktionen har kartlagt peruanerna i den mexikanska ligan.Redaktionen har kartlagt colombianerna i den mexikanska ligan.Redaktionen har kartlagt ecuadorianerna i den mexikanska ligan.