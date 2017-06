Cardona klar för Pachuca

Pachuca har gjort klart med en profil.

Monterrey köpte mittfältaren Edwin Cardona från colombia nska Atletico Nacional inför Clausuran 2015. Detta sedan han gjort succé i både den colombianska ligan och Copa Libertadores. Edwin har tidigare varit utlånad till Atletico Junior och Santa Fe, från Atletico Nacional. 24-åringen har under långa stunder varit fullständigt briljant och avgjort matcher på egen hand i "Rayados". Under den gångna säsongen var han under isen. Han hade inte en plats i startelvan och när han väl spelade såg han loj och ointresserad ut. Pachuca har nu gått ut med att den offensiva mittfältaren, som även kan spela på vänsterkanten, är klar för "Tuzos". Det rör sig om ett lån. Han har landskamper för Colombia.Sedan tidigare finns colombianerna Oscar Murillo, Juan Calero och Stefan Medina i Pachuca.