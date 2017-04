CONCACAF Champions League: Ett mexikanskt styrkebesked

En helmexikansk final är att vänta i Champions League.

MLS växer, men den mexikanska ligan står sig fortfarande starkast och det med en god marginal. I sju av de nio senaste finalerna av Champions League har minst ett mexikanskt lag funnits i finalen. I årets upplaga av mästerskapet är det två mexikanska klubbar som gör upp om trofen.Tigres slog ut Pumas med sammanlagt 4-1 i dubbelmötet i kvartsfinalen. I semin väntade Whitecaps, som hade knockat ut New York Red Bulls. Medan det går knackigt för Tigres i den inhemska ligan, så har man levererat i Champions League. I semifinalen ställdes mexikanerna mot Vancouver Whitecaps FC. Hemma i Monterrey vann Ferrettis lag det första mötet mot Whitecaps med 2-0. Kendall Weston styrde in 1-0 i egen kasse och 2-0 stod chile naren Eduardo Vargas för. Tidigt imorse, svensk tid, spelades returen i Vancouver. Mittfältaren Breek Shea satte hemmalaget i förarsätet när han redan i den andra spelminuten fick hål på Guzman. Amerikanarna kom till en del inspel efter det, men Guzman&Co stod pall. Gignac som ser ut att gå mot sin svagaste säsong i den blågula tröjan visade att han håller en hög nivå när han smekte in kvitteringen . I slutet kom Damian Alvarez in och skickade upp 1-2 i nättaket. Tigres är på väg mot någonting stort. Riktigt stort. 2015 tog man sig till finalen i Copa Libertadores, Aperturan 2015 och Aperturan 2016 vann man ligan, ifjol tog man sig till final i Champions League och nu är man i final i Champions League. Håller klubben på att bli en dynasti? Ja, det är mycket möjligt. Det är inte bara starka resultat, utan man har dessutom plockat in namnstarka namn under de senaste åren, har en stark ekonomi och en tydlig spelfilosofi med Ricardo Ferretti vid tränarbänken. "Rayados" är stadens lite finare klubb, men trots att båda klubbarna har en stark ekonomi, vilket båda kubbarnas trupp vittnar om, så är det Tigres som blomstrar.Pachuca gjorde ingenting märkvärdigt på transfermarknaden under det gångna fönstret, mer än att man tappade Rodolfo Pizarro, som i sig var ett stort tapp. Trots detta går det bra för klubben. I ligan ligger man femma och tidigare i veckan slog laget ut FC Dallas i Champions League. Dallas som tränas av Oscar Pareja, vann det första mötet med 2-1. Detta sedan man vänt 0-1 till 2-1. En match där Pachuca fick klara sig utan det stora löftet Hirving Lozano, som drogs med en skada. Väl i returen fanns Lozano med från start - någonting som var märkbart då han spelade en viktig roll. 21-åringen fått brysk uppvaktning, deltog i spelet, var svårfångad och kom med i målprotokollet. Dallas i rödvita ställ var inledningsvis farligast framåt. När det återstod mindre än 10 minuter av första halvlek kom så den mexikanska ledningen. Franco Jara dök upp på ett flackt inlägg mot den mittersta ytan och nickade in 1-0. Lozano kom loss på vänsterkanten och stänkte in 2-0 . Med fem minuter kvar av ordinarie speltid nickskarvade Cristian Colman in reduceringen. Pachuca skapde ett bra tryck i slutet. Med endast sekunder kvar av övertiden nickade Lozano in 3-1. Det målet innebar att matchen inte gick till förlängning. Diego Alonso ledde Pachuca till ligaguld i Clausuran ifjol och nu står klubben även i final i Champions League.Tigres inleder på hemmaplan i dubbelmötet i finalen.