CONCACAF Champions League: Finalen - första mötet

Det första mötet av två i finalen slutade oavgjort.

Så har vi äntligen kommit till finalen av CONCACAF Champions League . Det är en helmexikansk kamp om guldet. Pachuca tog sig till final sedan de slagit ut Dallas, medan Tigres puttade ut Whitecaps i semifinalen. Tigres var förhandsfavoriter till att vinna det första mötet då de hade hemmaplan, har en starkare trupp och tog sig till final ifjol. Märkbart för Pachucas del är att de ligger före Tigres i tabellen och att Alfonso Blanco stod i mål istället för veteranen Oscar Perez. Tigres högerback Israel Jimenez är fortsatt skadad och Luis Alfonso Rodriguez fick åter chansen från start istället för honom.Pachuca chocköppnade genom att ta ledningen redan i den tredje minuten. Pachuca hade en offensiv frispark som Raúl Lopez tog hand om. Frisparken träffade i huvudet på Eduardo Vargas och bollbanan ändrade riktning totalt. Guzman i målet var chanslös på bollen som studsade in i mål. Matchbilden i första halvlek vart tydlig redan i inledningen. Tigres var det bollförande laget. De styrde spelet med en järnhand och fick trilla boll i lugn och ro på egen planhalva. Pressen kom så fort de kom in på Pachucas planhalva och gästerna hade is i magen och stressade inte upp sig. Pachuca höll positionerna bra och la över folk på den kanten som Tigres hade bollen på, men hade svårt att få till längre spelsekvenser för Pachuca. Sämre var det för Tigres, även om de hade mycket boll, för de hade svårt att skapa de riktigt vassa målchanserna trots det massiva bollinnehavet och tempot i passningsspelet var lågt. Tigres sökte inspel hela tiden. De började att se frustrerade ut redan efter 20-30 minuter, vilket ledde till ett par gula kort. I den 32:a minuten fick Tigres hål på Pachuca. Alfonso Blanco lämnade returen på ett inlägg som Ismael Sosa snappade upp och tryckte in från nära håll.Tigres hade spelet även i andra halvlek, även om matchen vart öppnare än i andra halvlek. Gignac brände det här läget i inledningen. Pachuca hade en högre press jämfört med första halvlek. 20 minuter in i halvleken pekade domaren på straffpunkten sedan en nick träffat armen på Gutierrez. Eduardo Vargas stegade fram och sköt i den vänstra delen av målet. Blanco var med på noterna och lyckades parera straffen, som hade kraft men saknade precision. Hirving Lozano hade en betydligt mycket mer framstående roll i andra halvlek jämfört med första.Guzman; Torres Nilo, Juninho, Ayala, Rodriguez(68' Damm); Aquino, Pizarro(74' Advincula), Dueñas, Sosa; Gignac, Vargas(84' Zelarayan).Blanco; Garcia, Gonzalez, Murillo, Lopez; Gutierrez(91' Medina), Hernandez, Guzman; Lozano, Jara(83' Aguirre), Urretaviscaya.