CONCACAF Champions League: Finalen - Jara blev stor hjälte i returen

Pachuca knep guldet.

Det första mötet, som spelades i Monterrey, slutade 1-1. Tigres som är ett av lagen i den mexikanska ligan som släppt in minst antal mål den här säsongen var i behov av att göra minst ett mål för att kunna knipa guldet. Målskyttet har klickat i Champions League för deras del, men i ligan har målproduktionen varit skral. Pressen låg på Tigres, medan Pachuca var den knappa favoriten inför den här matchen.Pachuca inledde aggressivt och Tigres såg paralyserade ut. Hirving Lozano delade ut en smäll på foten på Javier Aquino, vilket var startskottet på en match där allvaret syntes till. Pachuca hade första farliga läget tio minuter in i matchen. Guzman stod för en dubbelräddning på en nick från nära håll. Fem minuter senare hade Tigres sitt första kvalificerade avslut då Gignac, från straffområdslinjen, sköt ett placerat skott som Blanco styrde ut till hörna. Det var annars en halvlek som handlade mycket om kamp. Tigres hade svårt att få igång sitt passningsspel och bygga upp längre spelsekvenser. Det mesta i anfallsväg för Pachuca kretsade kring stjärnan Hirving Lozano. Målchanserna var få för bägge lagen. Lagen hade ett till vardera.Ricardo Ferretti gjorde två byten redan i halvtid. "Chaka" och Ismael Sosa gick ut och in kom Vargas och Advincula. Luis Advincula var mer delaktig i spelet den första kvarten än vad Jorge Torres Nilo och Luis Alfonso Rodriguez var under hela första halvlek. Andra halvlek bjöd på ett bättre och konstruktivare spel jämfört med andra halvlek. Pachuca blixtrade emellanåt till med fina kombinationer. Advincula följde med upp i anfallen, kom till inspel och hade en betydligt mycket offensivare roll än Torres Nilo. Andra halvlek var chansfattig. Tigres vart en man kort när det återstod 12 minuter av matchen. Guido Pizarro stod för en dålig insats och såg inte ut att vara i harmoni. Han getikulerade mycket, fick lite uträttat i spelet och åkte på sitt andra gula kort när han svepte bort Hirving Lozano. Tigres imponerade inte trots att de hade 60% i bollinnehav, samtidigt som Pachuca spelade ut sina kort taktiskt med bravur. Hemmalaget pressade ut dem blågula spelarna mot kanterna, där Tigres inte lyckades skapa spelmässiga övertag. När det återstod sju minuter av ordinarie matchtid drog Hirving Lozano till med ett lågt långskott. Guzman lämnade retur som Jara tryckte in. Omar Gonzalez och Oscar Murillo hade mycket bra koll på både Sosa, Vargas och Gignac under hela matchen och detta var en avgörande nyckel till att Pachuca vann.Tigres drog på sig sex gula kort och hälften av dessa låg Hirving Lozano bakom. Han var svårfångad, precis som så många gånger förr. Han tar egna avslut, går både inåt och utåt i banan och serverar andra, vilket han kan göra med båda fötterna. Han ordnar massor av frisparkar åt Pachuca. Han tog ansvar på planen och var den på planen som tog mest initiativ.Diego Alonso är endast 42 år och har hittills under sin tid som tränare för Pachuca lett laget till en ligatitel och ett CONCACAF-guld. Den tidigare Valencia-spelaren skötte det taktiska bra, har god hand med unga spelare och med honom har Pachuca en häftig intensitet på planen.Blanco; E.Garcia, O.Murillo, O.Gonzalez, R.Lopez; H.Lozano(89' F.Figueroa), J.Hernandez, E.Gutierrez, J.Urretaviscaya(83' S.Medina); V.Guzman(76' E.Aguirre); F.Jara.N.Guzman; J.Torres Nilo, H.Ayala, Juninho, L.A.Rodriguez(45' L.Advincula); J.Aquino, J.Dueñas(74' L.Zelarayan), G.Pizarro, J.Damm; A.P.Gignac, I.Sosa(45' E.Vargas).