Copa MX - Regerande mästarna utslagna

Åttondelsfinalerna i mexikanska cupen har spelats. Det bjöds både på snygga mål, straffdraman och utvisningar.

kammade hem cupen förra säsongen. Deras chanser till att vinna cupen även den här säsongen försvann tidigare i veckan då de mötte. Juarez som vi finner i divisionen under. Med tio minuter kvar av första halvlek nickade Camilo Sanvezzo in 1-0 på en hörna. Camilo som inte kommit tillbaka till nivån han var på innan han åkte på en långtidsskada. Resultatet såg ut att hålla sig och Queretaro avancera till kvarten, men så vart det inte. På den sista övertidsminuten nickade mexikanen Mario Ortiz in 1-1. Förlängningen vart mållös och straffar skulle skilja lagen åt. Juarez vann straffläggningen med 1-4, sedan Queretaro bommat den andra och tredje straffen samtidigt som Juarez skickat in samtliga fyra bakom Edgar Hernandez, som stod istället för Tiago Volpi. Aldo Arellano spelade från start på Queretaros mittfält. Cirilo Saucedo som är en duktig målvakt med stor erfarenhet från bland annat Tigres och Tijuana stod i mål för Juarez.tog sig till final i förra säsongens cupfinal, men föll mot Queretaro. Chivas har chansen på att revanschera sig. De slog, med reserverna, ut. Men avancemanget satt långt inne. Riktigt långt inne. Mario Valdez satte Correcaminos i knipa när han i slutet av första halvlek gjorde självmål. Med knappa halvtimmen kvar av matchen ökade inhopparen Javier Eduardo Lopez på till 2-0. Kort därefter svarade gästerna med att argentina ren Saucedo sköt in 2-1. På övertid tryckte Ever Guzman, som var med och vann U-17 VM 2005 med Mexiko , in 2-2. Efter en mållös förlängning gick matchen till straffar. Båda lagen satte respektives första straffar, för att sedan bomma den andra. Straff efter straff som lades gick in i mål. Alan Pulido drog på för kung och fosterland in sin straff via ribban, vilket innebar att ställningen var 6-5. 21-årige Andres Rincon som som är fostrad i Correcaminos lyckades inte lura Jimenez i Chivas-målet. Michelle Benitez som gjorde ligadebut, för Chivas, tidigare den här säsongen spelade från start gjorde a-lagsdebut ifjol i just ligacupen. Nyförvärven Zandejas och Guillermo Martinez, även dem i Chivas, spelade från start.Matchen mellanochgick även den till straffar. Toluca som går galant i ligaspelet tog ledningen. Triverio slog behärskat in 1-0 på straff och Carlos Esquivel 2-0 på ett inspel i luften. Innan första halvlek var över hade Osuna skjutit in 2-1 via en hemmaförsvarare. I andra halvlek tog Penilla, från halvplan, med bollen och placerade in kvitteringen. Slutet vart rörigt. Inom loppet av fem minuter lyckades Toluca få Mendez, Talavera, Triverio och tränaren Cristante utvisade. Toluca lyckades, trots tre man mindre, få matchen att gå till straffar. Morelia vann straffläggningen med 0-3 sedan Cabrera, Zarate och Osuna satt sina. Svagt uppträdande av Toluca.drabbades samman med. Två klubbar som vi inte lär få se i ligaslutspelet. Puebla som ligger sämre till i ligatabellen vann med 2-3. Navarro bjöd på ett riktigt konststycke när han skickade in 0-1. Orrantia som aldrig slagit igenom på allvar sköt, via en motståndare, in 0-2. Luis Miño gav hemmalaget hopp om avancemang när han satte 2-1. Navarro gjorde sedan sitt andra för kvällen. Micolta reducerade på straff i slutet.gjorde upp medom en plats i kvartsfinalen. Båda lagen vilade spelare till den kommande ligaomgången. För Santos del fanns varken Djaniny, Ulises Rivas, Arteaga eller Jorge Sanchez med från start. Alfonso Sosa å andra sidan, han kom ut med en startelva som varken innehöll Edson Puch, Barovero eller Riaño. Diego de Buen som har u-landskamper för Mexiko gjorde 0-1, sedan Furch nickat ner ett inlägg till mexikanen. Necaxa svarade snabbt. Barreiro jämnade ut resultatet på straff. I andra halvlek gjorde Jonathan Rodriguez 1-2 och Furch 1-3. Santos har en bra uppsättning av ytterbackar i Sanchez, Arteaga, Villafaña, Abella och Ibañez.vart en munsbit för. Antonio Mohamed ställde upp med en 4-2-1-3-formation där Arturo Gonzalez användes som offensiv mittfältare framför Gargano och Molina. I Zacatecas backlinje fanns profilen Jonny Magallon med från start. "Rayados" vann mötet med hela 4-0 sedan Nicolas Sanchez och Chara gjort varsitt mål och Funes Mori två. Monterrey vilade få spelare. "Turco" hade fått det hett om öronen om Monterrey åkt ut.Precis som i matchen mellan Toluca och Morelia så vart det även utvisningar närförlorade mot. Guido Pizarro stod för den här läckra framspelningen till Paul Arriola som placerade in 1-0 i första halvlek. Med 11 minuter kvar av matchen visades Güemez ut för det här . Pablo Aguilar var ursinnig på domaren efter matchen och vart utvisad. Enligt uppgifter i mexikansk media riskerar Aguilar att straffas ytterligare. Carlos Rosel, Gerson Torres och Edson Alvarez fick speltid.Persen fortsätter för. De vart utslagna av. Båda lagen ställde upp med starka startelvor, där endast ett par spelare i respektive lag saknades. Chile narna Roco och Cornejo spelade båda från start. Angel Mena gjorde 0-1, vilket också vart slutresultatet, på egen hand på det här viset.