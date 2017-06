Gold Cup 2017: Mexikos trupp

Förbundskaptenen Juan Carlos Osorio har tagit ut den trupp som åker till USA. Många färskingar som vill visa framfötterna.

Senare i sommar spelas Gold Cup. Mexiko finner vi i Grupp C tillsammans med Curacao, Jamaica och El Salvador. Mexiko skickar en stark trupp till Confederations Cup med Europa-proffs, medan truppen till Gold Cup består av endast inhemska spelare. Mexiko spelar sin första match mot El Salvador. Det är en ganska balanserad trupp som åker till USA Jesus Corona(Cruz Azul)Miguel Fraga(Atlas)Moises Muñoz(Puebla)Corona är den som har mest rutin från landslagsspel. Muñoz var en av få godkända spelare i Jaguares under den gångna säsongen. Han skrev nyligen på för Puebla. Miguel Fraga är ett ganska anonymt namn, trots att han är 29 år. Oscar Ustari stod en del i Clausuran, men när säsongen summerades hade Fraga stått klart fler antal minuter. Fraga har i sin karriär främst huserat i Ascenso MX. Förvånande att Corona inte kom med i Confederations Cup, men så har både Talavera och Cota imponerat stort. Fraga kan komma att göra landslagsdebut.Hugo Ayala(Tigres)Hedgardo Marin(Chivas)Raul Lopez(Pachuca)Cesar Montes(Monterrey)Jair Pereira(Chivas)Luis Alfonso Rodriguez(Tigres) Jorge Torres Nilo (Tigres)Carlos Vargas(América)Som undertecknad har bävat efter att få se Cesar Montes i landslaget. Nu är han äntligen uttagen! Han och Hugo Ayala, som spelar i Tigres bredvid Juninho, har båda fina fötter. Jair Pereira har växt till sig de senastte 1-2 åren i Chivas. Lite av en late bloomer. Överraskande att Hedgardo Marin kom med. Han spelade knappt någonting under den gångna säsongen. Han har en imponerande fysik och fick en del speltid i samband med när Carlos Salcedo lämnade Chivas för Fiorentina och då såg Marin stabil ut. Raúl Lopez har fått en nytändning i Pachuca och funnit kontinuerligt med speltid. Luis Alfonso "Chaka" Rodriguez gjorde det riktigt bra i Jaguares, vilket ledde till att Tigres köpte honom. Han såg inte ut att få speciellt mycket speltid när Tigres värvade Luis Advincula. "Chaka" gjorde det bra när han fick chansen och uttagningen av honom är på sin plats. Både Rodriguez och Lopez har offensiva kvalitéer. Jorge Torres Nilo som var skadad i slutet av den gångna säsongen är en av dem med mest rutin i den här truppen. Han och Jesús Gallardo gör upp om en plats ute till vänster i backlinjen. Att Carlos Vargas kom med får ses som en skräll. Vänsterbacken som år blott 18 år debuterade tidigare i år för Tijuana. Miguel Herrera plockade med honom till Club América.Jesus Molina(Monterrey)Jesus Gallardo(Pumas)Jorge Daniel Hernandez(Pachuca)Jesus Isijara(Necaxa)Rodolfo Pizarro(Chivas)Javier Salas(Atlas)Erick Gutierrez(Pachuca)Orbelin Pineda(Chivas)Jesus Dueñas(Tigres)Det defensiva mittfältet har bättre fysik än vad truppen till Confederations Cup har. Molina, Dueñas och Hernandez kan alla ta den rollen och göra det med bravur. Jorge Daniel Hernandez imponerade enormt mycket mot Irland. Han spelade som om han hade över 70 a-landskamper i bagaget. Gallardo kan användas på samtliga positioner längs vänsterkanten. Han är en av dem som fått chansen i landslaget och verkligen tagit den. Isijara har gjort det bra i Necaxa, även om det för Necaxa som lag gick dåligt förra säsongen. Pizarro är en intressant spelare då han kan användas på så många positioner. I landslaget debuterade han som högerback. Javier Salas och hans Atlas har varit bra under den gångna säsongen och att någon Atlas-spelare skulle komma med var väntat. Erick Gutierrez och Orbelin Pineda är den nya generationen som knackar på dörren till landslaget, för att permanent ta en plats i truppen. Dem båda konkurrerar med varandra.Martin Barragan(Necaxa)Elias Hernandez(Leon) Alan Pulido (Chivas)Angel Sepulveda(Morelia)Gael Sandoval(Santos Laguna)Truppen innehåller endast två centrala anfallare och det är Barragan och Pulido. Barragan har, fram till nu, spenderat hela karriären i Atlas. Nyligen skrev 25-åringen på för Necaxa. Alan Pulido har gått från att inte ha en naturlig position, när han kom fram i Tigres, till att vara en hårt jobbande anfallare. Han bör ha goda chansen att ta en ordinarie plats i startelvan i den här truppen. Förvånande att Erick Torres inte kom med, då han har en bättre form än Barragan. Elias Hernandez har gjort det bra under en längre tid i León. En väntad uttagning. Sepulveda är en skräll då han spelade hälften av matcherna under den gångna säsongen och just nu är har Mexiko en bra konkurrens bland yttrarna. Sandoval påminner en del om Elias Hernandez och det är riktigt roligt att Santos Laguna-spelaren är uttagen. Han har stor potential. Hade han spelat i Chivas eller América hade det förmodligen varit mer väsen om honom!