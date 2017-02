Inför Clasico Joven - Två lag med massor att bevisa

Det första mötet mellan América och Cruz Azul spelades den 10 december 1964. Nu drabbas de samman i årets första upplaga av derbyt.

Derbyna har avverkat varandra en efter en de senaste veckorna, trots att mindre än halva säsongen är spelad. Förra helgen bjöd på El Super Clasico och omgången innan på El Clásico Tapatío. På natten mellan lördag och söndag spelas Clasico Joven.Det är två lag som har massor att bevisa som gör upp om viktiga poäng. Efter sju ligaomgångar finner vi Club América femma från slutet. Inte en godkänd placering för en klubb som förväntas ligga i topp, utmana om titeln och stod i final förra säsongen. Ännu värre är det för Cruz Azul, även om América har högre förväntningar på sig. "La Maquina" ligger trea från slutet och har bara vunnit en match i ligan den här säsongen. Vinsten kom mot Necaxa i premiäromgången. Tränarna för respektive klubb, Ricardo La Volpe och Paco Jemez, lär redan innan matchen sitta löst och resultatet i matchen kan bli en avgörande faktor för dess framtid i klubben.Cruz Azul 3-4 AméricaAmérica 3-3 Cruz AzulCruz Azul 0-2 AméricaAmérica 1-0 Cruz AzulCruz Azul 4-0 Américasom har färgerna blått, vitt och rött är den yngre av de två klubbarna. De har en betydligt mycket mindre arena, som tar mindre än hälften så många åskådare som Américas mytomspunna Estadio Azteca. Paco Jemez tillsattes som ny tränare inför den här säsongen som ersättare till Tomas Boy. Cruz Azul är den första mexikanska klubben som Jemez tränar och även den första klubben utanför Spaniens gränser som han tar sig an. Sedan han tog över som tränare har Cruz Azul främst använt sig av en 4-2-3-1-formation där bollinnehavet har varit stort. Han har en trupp till sitt förfogande som är starkt nog för att kunna nå slutspelet. När transferfönstret i vinstras bommades igen, så var Cruz Azul en av vinnarna. Flera spelare med höga förväntningar på sig, men som inte hade levererat. fick lämna. Bland dessa fanns anfallaren Erick Torres och Victor Vazquez. In hade Martín Cauteruccio, Gabriel Peñalba, Ángel Mena och Martin Rodriguez hämtats. Fokus under transferfönstret låg på att förbättra offensiven. Uruguay anen Cauteruccio kommer från att ha gjort ordentligt med mål i argentinska San Lorenzo och honom måste de få igång, men även som lag bli farligare i motståndarnas straffområde.Storaär förhandsfavoriten. De har hemmaplan, är i bättre form, högre upp i tabellen och en lagkraftigare trupp. Självförtroendet är stukat efter att man i förra helgen förlorade mot Chivas i det prestigefulla derbyt. Att klubben ligger så långt nere i tabellen får ses som både en chock och besvikelse. Mycket är sig likt från förra säsongen, då Ricardo La Volpe förde laget till en ligafinal. Oribe Peralta är lagkapten efter att argentina ren Rubens Sambueza lämnat. "Las Aguilas" brukar presentera affischnamn under transferfönstrena. Till den här säsongen försvann ett par profiler och visst var värvningen av målvkaten Agustin Marchesin från Santos Laguna en både smart och imponerande värvning, men i dess helhet var den nedtonad. América har en strået vassare ungdomsakademi, vilket spelarna i U-20 landslaget vittnar om. Edson Alvarez gjorde a-lagsdebut förra säsongen och imponerade stort, men han är på landslagsuppdrag så América får klara sig utan honom och Miguel Samudio som visades ut i matchen mot Chivas i förra omgången. América har en bättre bredd i truppen.Målvaktenduellen blir riktigt intressant. Jesús Corona och Agustin Marchesin är två duktiga målvakter och tillhör toppen bland målvakterna i ligan. Corona har varit stabil i flera år, har ett knippe landskamper i bagaget för Mexiko och är lagkapten i Cruz Azul. Marchesin har mer karisma, är den yngre, den frejdigare av dem två med sina spektakulära räddningar men också bjudit på en och annan blunder.Luis "El Matador" Hernandez, Carlos Hermosillo, Sebastian Abreu och Richard Núñez är några av spelarna som har spelat i båda klubbarna.