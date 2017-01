Inför Clausuran - América, Monterrey och Necaxa

Säsong drar igång den här helgen och redaktionen går igenom läget för América, Monterrey och Necaxa.

2016 var rena rama bergodalbanan för "Rayados". Man vann seriespelet i Clausuran överlägset. På de 17 spelade omgångarna lyckades klubben skrapa ihop 37 poäng, medan tvåan Pachuca hamnade på 30. Man tog sig till final, men väl där föll man mot Pachuca. I Aperturan slutade Antonio Mohameds grabbar nia, vilket innebar att man missade slutspelet. Detta trots en mycket stark trupp och få förändringar från succén i Clausuran. Helt klart en besvikelse. Man var det lag som gjorde flest mål under kalenderåret 2016 med sina 68 mål på 38 matcher. Den tidigare klubbikonen Duilio Davino är ordförande i klubben och till den kommande säsongen ser laget åter mycket starkt ut. Antonio Mohamed som är ett högt ansett namn bland tränarna i landet har fått fortsatt förtroende.Bland dem tongivande spelarna är det endast Jonathan Orozco som har lämnat. Alberth Elis och Hiram Mier har båda lånats ut. Luis Ernesto Perez tackade för sig och meddelade att spelarkarriären var över för hans del. På målvaktssidan har man den ecuador ianska landslagsmålvakten Alexander Domínguez att tillgå sedan tidigare och nu även Hugo Gonzalez. Gonzalez har stått i skuggan av Moises Muñoz, men när han väl fått chansen i 36-åringens frånvaro så har Hugo levererat. In har även Jonathan Cristaldo, Jesus Molina, Luis Fuentes, Marco Bueno och Nicolás Gabriel Sánchez kommit. Bland dessa sticker Jesús Molina ut. Mexikanen som har en fastgjuten plats i landslaget inledde karriären i ärkerivalen Tigres. Han kommer närmast från spel i Santos Laguna. Han väntas ta en plats i startelvan på med en roll som ett defensivt ankare på mittfältet. Han är en av ligans främsta på sin position och höjer laget.För ett år sedan var klubben i divisionen under. Under förra säsongen, då man hade tagit sig upp från Ascenso MX, var man ett av säsongens utropstecken. Man inledde säsongen trevande, men lyckades tillslut ta sig till slutspelet sedan man kommit sjua. I kvartsfinalen såg de rödvitrandiga till att skicka ut Pachuca. I semin tog det roliga slut sedan América varit det bättre laget. Tränaren Alfonso Sosa var en av personerna bakom den fina säsongen och han är kvar. Mycket betydelsefullt för att klubben ska ha bra chanser att ta sig till ligaslutspelet även den här säsongen. Stjärnan Edson Puch var en av lagets bästa spelare och har ryktats till större klubbar. Han är kvar och Necaxa har inte tappat några andra nyckelspelare. Rodrigo Prieto, Érik Vera, Alejandro Vela och Jesus Gomez har lämnat medan Jonás Aguirre, Maxi Barreiro och Nicolás Maturana har anlänt.Huvudstudsklubben föll på målsnöret i den gångna säsongen. Man tog sig till ligafinalen, men föll på straffar mot Tigres. Ricardo La Volpe tillsattes som tränare mitt under säsongen förra säsongen. Han sitter kvar som tränare. Klubben har inte misslyckats med att ta sig till slutspelet i de 10 senaste säsongerna och är den klubben som vunnit ligan flest gånger, vilket säger en del om digniteten av klubben. Ifjol, närmare bestämt i oktober, fyllde klubben 100 år. Under de senaste 2-3 transferfönstrena har América presenterat starka namn på transfermarknaden. Den här vintern har man varit återhållsamma, även om Agustin Marchesin är en förbättring på målvaktsfronten. Förutom Marchesin har klubben även värvat Óscar Jiménez, Gerson Torres och Christian Paredes. Hugo González, Rubens Sambueza, Jesús Moreno, Osvaldo Martínez, Ventura Alvarado, Moises Muñoz och Diego Pineda har lämnat. Dessutom väntas Darwin Quintero lämnat inom kort. Allt annat än att América tar sig till slutspelet skulle vara en stor skräll och klubben får ses som en av titelkandidaterna. Derbyt mot Chivas spelas i den sjunde omgången och redan omgången efter är derbyt mot Cruz Azul.Transferfönstret är fortfarande öppet.