Inför Clausuran - Atlas, Chivas och Pachuca

Säsong drar igång den här helgen och redaktionen går igenom läget för Atlas, Chivas och Pachuca.

Atlas slutade fyra från slutet i både Clausuran och Aperturan ifjol. Candido Ramirez, Rafael Marquez och Martin Barragan stod alla för fina insatser. Alla tre är kvar och Rafael Marquez förlängde nyligen sitt kontrakt. Ramirez är långtidsskadad och ser ut att missa hela säsongen. José Guadalupe Cruz tillsattes som tränare sommaren 2016. Han har fått fortsatt förtroende. Förutsättningarna för att nå Liguilla-spelet ser klart bättre ut jämfört med ifjol. Aldo Leão Ramírez, Flavio Santos, Rodolfo Salinas och Jefferson Duque har lämnat. In har både Matias Alustiza, Federico Lavallén, Clifford Aboagye och Fidel Martinez kommit. Alustiza och Martinez är två spelare som väntas går rätt in i startelvan och höjer nivån på offensiven ordentligt. Aboagye har Guadalajara-klubben värvat från Granada. Där har han spelat med deras b-lag. Ghananen medverkade i U-20 VM 2013. Paul Pogba sa efter matchen att Clifford var svår att stoppa Atlas är helt klart en av vinnarna av transferfönstret. Tidigare har just de offensiva positionerna varit lagets svaga punkt.Argentinaren Matias Almeyda ser ut att ha fått Chivas på rätt spår igen. I förra årets upplaga av Clausuran slutade klubben femma. I slutspelet slogs man ut av América, även om målskillnaden var knapp. I Aperturan vart det en fjärdeplats och även den här säsongen spel i slutspelet. Man ställdes åter mot América i kvarten och åkte ut. Marginalerna var små. Chivas bjöd upp till kamp - på allvar! Almeyda som enligt undertecknad är ett tränarnamn för europeiska klubbar i de stora ligorna, är kvar som tränare. Truppen är strået vassare än förra säsongen. José Antonio Rodríguez, Carlos Peña, Marco Bueno, Carlos Villanueva och Daniel Ríos har lämnat. Peña var en besvikelse och delvis bänkad. Carlos Fierro är tillbaka från att ha varit utlånad till Queretaro. Jorge Vergara slog på den stora trumman och köpte Rodolfo Pizarro från Pachuca, medan Guillermo Martínez, även han från Pachuca, har kommit på lån. Pizarro som kan spela på många positioner tippas användas som offensiv mittfältare. En position han har skolats om till på senare dagar. Alan Pulido kom in i ett sent skede av transferfönstret av förra säsongen. Att få igång honom kommer att vara otroligt viktigt och avgörande för hur det går för klubben den här säsongen. Javier Eduardo Lopez är en joker i truppen. "Chofis" kan blixtra till, men behöver finna en jämn nivå. Hittar han en jämn nivå kan han på sikt utmana om en plats i landslaget.Startelvan när alla är friska tror undertecknad att kommer att se ut följande: Rodolfo Cota; Edwin Hernandez, Jair Pereira, Oswaldo Alanis, Jesús Sanchez; Orbelin Pineda, Michale Perez; Carlos Cisneros, Rodolfo Pizarro, Isaac Brizuela; Alan Pulido."Tuzos" var riktigt bra ifjol. Klubben vann Clausuran och gjorde det även bra i Aperturan, där man tog sig till slutspelet sedan man hamnat tvåa. Det är en klubb som inte har samma ekonomiska muskler som tillexempel Tigres, Monterrey och América. Detta har märkts av på transfermarknaden, där man å andra sidan jobbar på ett helt annat sätt. Att Rodolfo Pizarro har lämnat för Chivas är ett märkbart tapp. Mateus Gonçalves, Joaquin Martinez och David Ramirez har även dem lämnat klubben. Victor Guzman som var på lån från Chivas har man nu köps. Stefan Medina, Rafael Ramírez, Roberto Alvarado, Sergio Vergara och Braian Rodriguez har även dem värvats in. Från den egna akademin lär vi få se mer av Juan Calero och den mexikanska mittfältaren Pablo Lopez. Lopez är blott 18 och och gjorde debut redan ifjol. En spännande klubb och trupp. Erick Aguirre behöver finna kontinuerlig speltid. Det dryper talang om honom.Transferfönstret är fortfarande öppet.