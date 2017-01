Inför Clausuran - Santos Laguna, Toluca, Pumas och Morelia

Säsong drar igång den här helgen och redaktionen går igenom läget för Morelia, Pumas, Toluca och Santos Laguna.

I Clausuran förra året nådde klubben slutspel sedan man hamnat sexa. León såg till att man åkte ut redan i kvartsfinalen. I Aperturan slutade klubben på trettondeplats. Monarcas-klubben har det hett om öronen. Klubben har lägst koefficient-poäng och är därför det lagets som ligger pånedflyttningplatsen. Mycket ligger nu i tränaren Pablo Marini, som tränarlaget sedan december 2016. Materialet är så pass slagkraftigt att man ska kunna utmana om en slutspelsplats och hålla sig kvar. Emellanåt luktade det slutspel om laget redan förra säsongen, mycket tack vare att Raul Ruidiaz var fenomenal i lagets offensiv. Truppen ser starkare ut nu. Isaac Rodriguez har återvänt till Tigres efter att ha varit inlånad. Samtidigt har Gerardo Rodriguez, Gabriel Achilier, Mario Osuna och Aldo Rocha kommit. Osuna har under en längre tid varit bra i Queretaro medan Achilier stärker upp defensiven och har ordentligt med rutin från både Copa Libertadores och det ecuador ianska landslaget. Viktigt att Ruidiaz, Cuero och Valdes är kvar.Mexiko City-klubben var varken bu eller bä förra säsongen. Man hamnade sexa och åkte direkt ut i slutspelet. Palencia har gjort det bra som tränare och fått fortsatt förtroende. Trotjänaren Luis Fuentes har lämnat tillsammans med spanjoren Saul Berjon och yttermittfältaren Fidel Martinez. Att Martinez har lämnat lär märkas, då han både står för en hel del poäng och är duktig i speluppbyggnaden. Anfallaren Eduardo Herrera, som blommat ut sent i karriären, har även han lämnat. In har Erik Vera, Santiago Palacios-Macedo, Alan Mendoza, Bryan Rabello och Nicolas Castillo kommit. Det var just Palencia som bad om att få Castillo. Chile naren som inte fick det att stämma i Europa gjorde 29 mål i den chilenska ligan ifjol. Han har höga förväntningar på sig.Klubben stryker helst ett streck över kalenderåret 2016. I Clausuran hamnade de elva och i Aperturan tia. En klubb som vi de senaste åren brukar se i slutspelet. Till den här säsongen har man värvat Rubens Sambueza, Gabriel Hauche, Rodrigo Salinas och Efrain Velarde. Klubben har lyckats behålla Talavera, Esquivel, Jordan Silva och stjärnskottet Alexis Vega. Vega som har rappa ben, blott 19 år, har nummer 9 på ryggen och är en spelare att hålla ögonen på. Hernán Cristante som under många år spelade i klubben tränar laget sedan ifjol. En färsk tränare. Det här är hans blott andra klubb och har förväntningarna på sig att leda klubben till slutspelet.Fjolårets Apertura stavas k r i s. Klubben slutade trea från slutet. Det positiva med förra säsongen är att ett antal juniorer skolades in i a-laget på allvar. Till den här säsongen har mycket, på gott och ont, hänt i truppen. Agustin Marchesin och Jesus Molina, som båda var nyckelspelare i klubbens senaste ligatitel, har båda lämnat. Chilenaren Bryan Rabello har även han lämnat det sjunkande skeppet. Man har plockat in rutin i Jonathan Orozco, Julio Furch, Osvaldo Martinez, Ventura Alvarado och Jorge Enriquez. Det ska bli intressant att se om Caicedo, Arteaga, Ronaldo Cisneros och dem andra ynglingarna får fortsatt förtroende under den här säsongen. Santos må inte vara en titelutmanare med det här materialet, men en spännande mix av rutinerat och unga hungriga spelare.Det mexikanska transferfönstret är fortfarande öppet.