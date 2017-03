Inför Gold Cup: Grupperna lottade

Mexiko hamnade i Grupp C.

Mexiko

Den nord och latinamerikanska motsvarigheten till EM spelas i sommar. USA står som värdland och mästerskapet inleds den sjunde juli. Mexiko går in i mästerskapet som titelhållare och är även mesta mästare. Den senaste upplagan hölls 2015. Mexiko kom tvåa i gruppspelet, sedan Trinidad och Tobago kammat hem gruppen. Det krävdes förlängning för att Mexiko skulle ta sig vidare i både kvartsfinalen mot Costa Rica och semifinalen mot Panama. Jamaica som besegrade USA i semin föll på målsnöret. Mexiko vann med 1-3.Mexiko ställs mot El Salvador, Jamaica och Curacao i Grupp C. Jamaica stod som bekant i finalen för två år sedan. Varken El Salvador, Jamaica eller Curacao finns med i hexagonal-fasen av VM-kvalet, där däremot Mexiko är. El Salvador fanns i samma grupp som Mexiko, innan hexagonal-fasen drog igång, men hamnade sist i gruppen. I den fjärde ronden av slutspelet av kvalet åkte Curacao ut mot just El Salvador. Jamaica hamnade sist i gruppen som bestod av Jamaica, Haiti, Panama och Costa Rica. Svagt gjort av jamaikanerna. Mexiko får ses som favoriter till att ta hem gruppen.Grupperna ser ut som följande:HondurasCosta RicaKanadaFranska GuyanaUSAPanamaMartiniqueNicaragua/HaitiEl SalvadorCuracaoJamaica