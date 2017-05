Inför Kroatien och Irland: Mexikos trupp

Den mexikanske förbundskaptenen har tagit ut sin trupp till de kommande träningsmatcherna.

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommantar:

Landskamper stundar för Mexiko s del. Här näst väntar träningsmatcher mot Kroatien och Irland. Juan Carlos Osorio har tagit ut en trupp där grunden består av etablerade spelare kombinerat med spelare som knackar på dörren till landslaget för att ta en fast plats.Guillermo Ochoa (Granada, Spanien), Alfredo Talavera (Toluca) och Jesus Corona(Cruz Azul).Här har det inte bjudits på några överraskningar. Tre målvakter som brukar tas ut i landslaget och som har ordentligt med rutin. Mexiko spelar både Confederations Cup och Gold Cup i sommar och dessa två landskamper kan mycket väl handla om till vilket mästerskap Osorio skickar respektive målvakter till.Diego Reyes (Espanyol, Spanien), Nestor Araujo (Santos Laguna), Carlos Salcedo (Fiorentina, Italien), Rafael Marquez (Atlas), Hector Moreno (PSV, Nederländerna), Oswaldo Alanis (Chivas), Luis Reyes (Atlas), Miguel Layun (Porto, Portugal) och Raul "Dedos" Lopez (Pachuca).Cesar Montes debut i landslaget får, tyvärr, vänta. Alanis har hållit sig skadefri den här säsongen. Rafael Marquez har goda chanser till att spela VM nästa år och är fortfarande viktig med sina ledaregenskaper och enorma rutin. Raúl Lopez är ett ganska anonymt namn för den breda massan. Han har fått stort förtroende av Diego Alonso i Pachuca och gjort det bra. Han har fina flacka inlägg i högerfoten. Precis som Alanis så har Héctor Moreno dragits med en rad skador under karriären, men den här säsongen spelat nästan varenda match borta i Nederländerna. Undertecknad håller honom högt och bör vara given i tävlingsmatcherna. Luis Reyes kan axla rollen som både vänsterback och vänstermittfältare, vilket stärker hans chanser att tas med. Han har haft en imponerande kurva - från att spela i Ascenso MX till att spela i slutspelet i Liga MX och tas ut i landslaget inom mindre än ett år.Jesus Molina (Monterrey), Jesus Dueñas (Tigres), Jorge "Burrito" Hernandez (Pachuca), Andres Guardado (PSV, Nederländerna), J Dos Santos (Villarreal, Spanien), Erick Gutierrez (Pachuca), Hector Herrera (Porto, Portugal), Orbelin Pineda (Chivas) och Elias Hernandez (Leon).Äntligen tas Jorge Hernandez ut i landslaget. Det är inte en dag för tidigt. Han har varit en viktig pusselbit i Pachucas framgångar de senaste säsongerna och är en motor på det centrala mittfältet. Han har andra egenskaper än Molina. En rivig spelare med stora lungor. Andrés Guardado debuterade i landslaget redan 2005. Han har gått från att operera på vänsterkanten till att användas centralt i banan. Orbelin Pineda och Erick Gutierrez är dem två från den nya generationen som är uttagna och det med all rätt, nu när huvudmålet är VM år 2018. Gutierrez har endast en a-landskamp i bagaget. 21-åringen är till vardags lagkapten i Pachuca och spelar moget och inger ett lugn och stabilitet i sättet han uppträder på planen. Pineda är redan nu redo för en större liga. Orbelin och Erick konkurrerar om samma roll på mittfältet. En intressant uppsättning mittfältare som Osorio har tagit ut som är balanserad mellan rutinerade spelare och spelare som är det framtida Mexiko.Marco Fabian (Eintracht Frankfurt, Tyskland), Giovani Dos Santos (L.A. Galaxy, USA ), Javier "Chicharito" Hernandez (Bayer Leverkusen, Tyskland), Raul Jimenez (Benfica, Portugal), Oribe Peralta (América), Jesus "Tecatito" Corona (Porto, Portugal), Javier Aquino (Tigres), Jesus Gallardo (Pumas), Carlos Vela (Real Sociedad, Spanien), Hirving Lozano (Pachuca), Jürgen Damm (Tigres).Profilen Marco Fabian är tillbaka i landslaget. Det blir intressant att se om han får speltid under de här två matcherna och på vilken position Juan Carlos Osorio väljer att placera Chivas-produkten på. Gallardo har varit en av få positiva tecken i Pumas dystra säsong och han har imponerat i landslaget i de få matcher han har medverkat i. Konkurrensen är hård på de offensiva positionerna. Lozano har varit sådär i de senaste landskamperna och är i behov av att leverera. Precis som anfallsuppsättningen siar om så är tillväxten på centrala anfallare av hög kvalité dålig.