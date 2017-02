Inför Mexiko - Island: Fyra spelare som inte kom med

Redaktionens Ossian Lindström har plockat ut fyra spelare som inte togs ut till landskampen mot Island, men hade förtjänat att få chansen att visa upp sig.

Att Montes ännu inte har gjort landslagsdebut är en gåta, även om han bara är blott 19 år. I den uttagna truppen finns spelare som redan har presterat under flera matcher under Juan Carlos Osorios tid som förbundskapten för Mexiko och där med borde colombia nen veta var han har dem. I landslaget är det brist på försvarare med bra spelarfötter som kan sköta uppspelen. En egenskap som Cesar har och är en av hans främsta. Tidigare i veckan stod han åter för en assist till Rogelio Funes Mori när Monterrey besegrade Dorados med 5-0 i mexikanska cupen.Sanchez debuterade för moderklubben Chivas sommaren 2010. Då som högermittfältare där han utmärkte sig med sin snabbhet. "Chapo" som han kallas för är nu numera en offensivt lagd högerback. Han har stora lungor, är snabb, rörlig, aggressiv och duktig på att komma förbi sin motståndare. Han var lagkapten i Chivas U-20 lag och imponerade emellanåt i när han kom upp i a-laget. Det är på senare tid det fastnat för 27-åringen som ifjol bänkade Raúl Lopez. Lopez som nu är uttagen till den kommande landskampen. Jesus passar in vare sig Osorio väljer att spela 4-3-3 eller ute på kanten i ett 3-4-3."El Burrito" som han kallas för är ligans kanske mest underskattade mittfältare. Hernandez inledde karriären i Jaguares. Sommaren 2012 lämnade han moderklubben för spel i Pachuca, där han än idag spelar. 2012 var han med och spelade Toulon-mästerskapet. Ett mästerskap som Mexiko vann. Han är motorn på det centrala mittfältet där han spelar bredvid Erick Gutierrez. 27-åringen är en hårt jobbande spelare med en uppoffrande spelstil med ett vårdat passningsspel.Inför den här säsongen bytte "La Chofis" upp sig när det kommer till numret på ryggen till att nu ha den åtråvärda tian. 22-åringen som det osar talang om liknar inte någon av spelarna i landslaget. Närmast är Giovani Dos Santos i stilen och även en ung Omar Arellano. Lopez kan med sin fart, oförutsägbarhet, snabbhet och förmåga att avgöra matcher på egen hand gör honom till en mycket intressant spelare. Han har visat att han kan komma in och förändra matcher.