Intervju med Markos Lopez från Solo Tigres

Redaktionen fick sig ett snack med Markos Lopez från suppoertsidan Solo Tigres.

Tigres UANL är en klubb som verkligen är i ropet. De har gått från att, i modern tid, ha varit nedflyttningshotade till att fronta med landslagsmeriterade spelare som André-Pierre Gignac, Javier Aquino och Hugo Ayala och plocka flera titlar av stor betydelse de senaste åren. De har sitt fäste i Monterrey där Estadio Universitario, även kallad "El Volcan", är hemmaborgen. Derbyt mot den stora rivalen Monterrey, även beläget i den lite finare delen av staden, anses vara en av landets absolut största derbyn.- Laget backas upp av det multinationella byggmaterialsföretaget, CEMEX, som började att supporta klubben finansiellt i slutet av 90-talet och agerar som en "sugar daddy". Numera fungerar företaget endast som garant. Den huvudsakliga inkomsten kommer från årskort, med ett snittpris på 680 amerikanska dollar och en arena med kapacitet för 42 000 åskådare. En matchdag drar den in nära en miljon amerikanska dollar. Detta följt av merchandise och tv-rättigheter.Jag ser inte dessa transfers som särskilt dyra. Gignac kom på fri transfer. Det är därmed endast lönen (fyra miljoner USD per år under fyra år), som är dyr. Klubben betalade endast 60% av rättigheterna för Vargas, för en summa på 6 miljoner USD, Aquino fem miljoner amerikanska dollar.- Ja, Ferretti är en stor del av de institutionens framgång. Men också personerna bakom honom - klubbens ordförande, Alejandro Rodriguez, och klubbendirektören, Miguel Angel Garza. Innan var klubben dåligt skött och nära nedflyttning. De kom till klubben och styrde upp den. De förstod att ett lag behöver en idé, en fotbollsfilosofi. Med detta tankesätt formade trion en trupp, som lyft laget till där det är idag.- I Mexiko är ligaformatet uppdelat så att det är två mästare per kalenderår. Första halvan för oss var succé för den posession-aktiga fotbollen. Stjärnspelarna kunde glänsa. Detta och det faktum att denna grupp av spelare har växt till sig tack vare så många avgörande matcher. Men i den här delen av säsongen har inte Tigres gjort bra ifrån sig i ligan. Laget är långt ifrån att ta en plats i "liguillan". Det behöver minst tre vinster och en oavgjord match för att kunna kvalificera. Den nedåtgående formen tror jag beror på en kombination av medverkan i ConcaChampions, skador samt den dåliga formen för de största målskyttarna (Sosa och Gignac).- Tigres har satellitklubbar i Colombia , som har varit produktiva i att få fram spelare. Främst amatörklubben Fútbol Paz, från vilken de hetaste talangerna kommer från, och det är Julian Quiñones, som fyllde 20 år förra månaden, han är snabb, en stark "nia", en naturlig känsla för mål, påminner mig om "Chicharito". Han har börjat komma in i a-laget och gjort ett par matcher som inhoppare, en annan som också kommer från Futbol Paz, är ynglingen Arlex Hurtado som det sagts bra saker om. Också från Colombia, Luis Bonilla gör bra ifrån sig i den internationella cupen Dallas Cup för U-20 laget. För att runda upp, så finns även den argentinska anfallaren Luciano Augusto och Patrick Ogama(son till den brasilianska mittbacken Juninho) som nyligen gjort mål i ungdomslagen.- Ja, Gignac är ett ansett namn i fotbollsvärlden. I Mexiko befinner sig den största delen av sportmedia i huvudstaden, Mexiko City. Det mesta av utrymmet lades tidigare på de fyra stora klubbarna, the "Big Four" (América, Chivas, Cruz Azul och Pumas). I och med värvningen av André-Pierre Gignac har media nu även inkluderat Tigres. Internationellt sett har klubben fått massmedialt intresse från både franskt och engelskt håll.- Det är nästa steg, Tigres var så nära att ta troféer på den internationella scenen, med andraplatsen i Copa Libertadores och CONCACAF Champions League. guldet skulle innebära den stora chansen att få spela VM för klubblag. Där skulle de kunna etablera sitt varumärke på en internationell nivå och vara en bra jämförelse i klubbens kvalitet i jämförelse med lag från andra kontinenter.- Jag skulle säga Luis Quiñones, den colombianske vänsteryttern. Han har visat upp fin form och fått speltid i och med skadan på Javier Aquino. Med kvickhet, skicklighet och hårt arbete är han en lagspelare, som har varit en viktig del i lagets semifinalens andra match mot Pumas i CONCACAF, liksom mot Veracruz och Puebla under första halvan av den här säsongen. Han var i så pass bra form att han togs ut i det colombianska landslaget, som han debuterade för i VM-kvalet.Intervjun gjordes efter den trettonde ligaomgången. Ett stort tack till Markos Lopez som ställde upp på intervjun.