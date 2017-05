La Volpe lämnar América

América får en ny tränare till nästa säsong.

Det står redan nu klart att Club América börjar på ett nytt kapitel till nästa säsong. Ricardo La Volpe meddelar att han lämnar sitt uppdrag som tränare för storklubben med omedelbar verkan.Ricardo som är född i Buenos Aires, Argentina , är ett välkänt namn i den mexikanska ligan sedan lång tid tillbaka. Efter en spelarkarriär, där han bland annat spelade i Cancun-klubben Atlante, har han hunnit med att träna flera mexikanska klubbar och det mexikanska a-landslaget. Club América plockade in honom den 22 september ifjol efter att laget visat upp dåliga resultat. Han lyckades få pli på skutan, som till slut nådde slutspelet sedan man slutat femma. På vägen till ligafinalen skickade de ut Chivas och Necaxa. Väl i finalen föll man, om än med knapp marginal, mot Tigres. Inför den här säsongen genomfördes ett generationsskifte. Rutinerade trion Moises Muñoz, Osvaldo Martínez och Rubens Sambueza, lagkapten under flera säsonger i klubben, lämnade och oprövade kort hämtades in. La Volpe har fått jobba i en brant uppförsbacke då skadorna på tongivande spelare har kommit en efter en, men än något annat lag varit i närheten av den här säsongen. Detta har varit mer fundamentalt är transferfönstret för hur det har gått. América hamnade tillslut nia, sedan man förlorat mot Pachuca i den sista omgången samtidigt som Morelia besegrade Monterrey och där med kom åtta, och missade därför slutspelet. Det är för att La Volpe misslyckades med att ta laget till slutspelet som han lämnar klubben.Diego Lainez och Edson Alvarez debuterade båda under Ricardo La Volpes styre.Det är ännu oklart vem som plockas in istället för argentinaren.