Liga MX - Årets lag

Redaktionens Ossian Lindström har plockat ut årets elva från den mexikanska högstaligan.

Tigres, Pachuca, América, Monterrey och Tijuana har alla gått långt i slutspelet eller hamnat högt upp i tabellen. Detta märks av i uttagningen, som innefattar både Aperturan och Clausuran. Formationen är 4-3-3. En del spelare har bara spelat i ligan under en av de två säsongerna medan en del andra endast var bra under den ena säsongen, vilket har vägts in i uttagningen.Santos Laguna har haft ett tungt år. När den här säsongen summerades hamnade klubben i botten, medan man i Aperturan hamnade sjua och åkte ut mot Pachuca i kvarten. I det dystra mörkret har Marchesin varit en av få positiva tecken. Boca Juniors har sedan en tid tillbaka varit och ryckt i argentina ren, som nyligen blev klar för América. En frejdig målvakt som stått för spektakulära räddningar.Bubblare: Nahuel Guzman - TigresDen rutinerade landslagsförsvararen har stått för stabila insatser. Han har varit viktig för Américas speluppbyggnad. Tråkigt nog missade han slutet av Aperturan tack vare en skada.Bubblare: Jesus Dueñas - TigresEn hård och resolut spelare som det osar vinnarskalle om. Imponerande fysik, han har i princip spelat varenda match i år och sällan blivit utbytt. Han gjorde mål i båda mötena mot Cruz Azul i år. Har hållit ihop backlinjen och även varit ett offensivt vapen.Bubblare: Omar Gonzalez - PachucaRayados toppade tabellen efter de 17 spelade omgångarna av Clausuran och i slutspelet tog man sig ända till final. Under både Clausuran och Aperturan har stjärnskottet Montes gjort det bra. Hans spel med bollen står ut från mängden, men han har även varit bra i spelet utan boll. Kan mycket väl vara Rafael Marquez arvtagare i landslaget.Bubblare: Oscar Murillo - PachucaI landslaget har han varit usel i år. I klubblaget har det varit annat för Pechu. I finalen av Aperturan, då både América och Tigres fick två spelare utvisade, kom Jorge tillrätta lite extra. Tigres var delvis en man kort och de stora ytorna som uppstod hanterade Torres Nilo bra. Duktig på att transportera bollen och tar sig fram i banan.Bubblare: Luis Fuentes - PumasUndertecknad var skeptisk när uppgifterna i december ifjol kom att Chivas hade värvat Pineda från Queretaro för vad som sades vara en saftig övergångssumma. Chivas är kända för att få fram egna talanger ur sin ökända akademi, samtidigt som man har pengar att kunna hämta in mer etablerade namn. Han har varit helt fantastisk under hela året. Han är en spelare som har gjort skillnad. En gåta att han inte kom med till OS. Han har tagit ansvar, tagit för sig, löpt över enorma ytor i både defensiven och offensiven och klarat av pressen i klubben. Att landslagsdebuten kom i år satt helt på sin plats.Bubblare: Jesus Molina - Santos LagunaGutierrez lämnade familjen och födelsestaden Sinaloa som 12-åring. Han känner till klubben väl och är lugnet själv på Tuzos mittfält. Han var en viktig del av det Pachuca som vann Clausuran. Vinner boll, kyler ner sina medspelare när dem kokar över, deltar i speluppbyggnaden och jobbar hårt i det tysta. Att han var en av Mexiko s främsta spelare i OS kom inte som någon överraskning med tanke på vad han tidigare under året hade visat upp.Bubblare: Jesus Dueñas - TigresTaktisk skicklig och axlar flera roller på mittfältet, beroende på vem han spelar bredvid. Elegant, läster spelet bra, distribuerar bollar samtidigt som han vinner boll. Mot Queretaro i Aperturan lekte han in det här målet och mot Morelia rann han igenom innan han placerade in det här målet.Bubblare: Edwin Cardona - MonterreyTijuana hamnade femma från slutet av tabellen i Clausuran. I den upplagan av Xolos var Moreno ljusglimten. Klubben vann seriespelet av Aperturan. Mycket tack vare ett starkt kollektiv som Miguel Herrera hade fått pli på. I offensiven stod colombia nen åter för en mycket bra säsong.Bubblare: Raúl Ruidiaz - MoreliaDet lyste om Gignac under Clausuran. Han deltog i spelet, stod för en riklig målskörd och verkligen varit en del av laget. Han var visserligen blek under Aperturan, men väl i slutspelet av säsongen steppade han upp och stod bland annat för det här målet i den första finalmatchen. Är otroligt viktig för Tigres anfallsspel.Bubblare: Mauro Boselli - LeónChucky var en central figur i det Pachuca som vann årets upplaga av Clausuran. Under den säsongen var han den spelaren i hela ligan som vart foulad flest gånger. Under Aperturan, där CONCACAF Champions League -spelet och Liguilla-spelet är inräknat, har han mäktat med 12 mål och 6 assist på 18 spelade matcher och det som ytter.Bubblare: Edson Puch - Necaxa