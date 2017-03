Liga MX: Tre bortglömda spelare

Som en del av ett avstamp halvvägs in på Clausuran har redaktionen plockat ut tre spelare som fått ytterst sparsamt med speltid.

2017-03-18 23:37:00 ossianlindstrom@hotmail.com2017-03-18 23:37:00

Perez som har hunnit bli 24 år är skolad i Chivas. Han debuterade 2012 och sedan dess har han haft svårt att ta en plats i Chivas startelva. Säsongen 2014/2015 var han utlånad till Coras de Tepic. Väl där fick han värdefull speltid. Ifjol när jättevärvningen José Juan Vazquez, tillsammans med Carlos Peña, var helt under isen fick Michael Perez en ärlig chans av Matias Almeyda. Perez bildade mittfältspar centralt i banan med Orbelin Pineda, där Perez hade den defensivare rollen av dem två. Michael som spelade OS ifjol imponerade stort tillsammans med Pineda och var ett av ligans främsta mittfältspar. Den här säsongen har han förpassats till bänken till förmån för Vazquez. Michael som kombinerar en imponerande fysik med ett vårdat passningsspel har endast spelat 144 minuter i ligan den här säsongen. Tråkigt för mexikanen som verkligen var på g.20-åringen kommer från ruffiga La Ruana, Michoacan. Han är skolad i Morelia. Debuten kom redan 2014 för klubben. Under hans tid i Morelia blandade han att ha en fast plats i startelvan under en period med att agera inhoppare, samt bänkad. Att han har talang har det aldrig varit någon tvekan om. Trots att han var fyra år yngre än de flesta var han ordinarie i det mexikanska lag som 2015 kvalade in till fjolårets Olympiska Spel. Där användes han som ytterback. I somras lämnade han moderklubben för att spela i de regerande ligamästarna Pachuca. En klubb som varit skickliga att förädla talanger under de senaste åren. Ett smart val av klubb. Den här säsongen har det bara blivit 240 minuter i ligan för honom, trots att han kan spela på flera positioner. Erick är född 1997 vilket gör att han får spela U-20 VM i Sydkorea i sommar. Han spelar moget för sin ålder och är trygg med bollen.Güemez inledde karriären i Sinaloa-klubben Dorados. Sedan fortsatte äventyret i Tijuana. Javier imponerade stort i "Xolos". En 25-årig mittfältare som har ordentligt med skinn på näsan. Tuff, stark, arbetsam, smart och uppoffrande är ord som beskriver honom bäst. Han har tyvärr dragits med tunga skador vilket hämmats han karriär. Den här säsongen har det bara blivit 114 minuter i liganspelet för América-spelaren som har ett gäng landskamper för Mexiko . Hittar kontinuerligt med speltid och finner formen är Güemez ett ämne för landslaget.