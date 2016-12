Ligafinalen: Första mötet - Öppet race inför returen

Det första mötet, som innehöll dystra scener i andra halvlek, slutade 1-1.

América inledde dubbelmötet mot Tigres på hemmaplan. En utförliga inför-rapport finner ni här Tigres skapade matchens första halvchans redan i den första minuten. En boll på djupet nådde fram till Ismael Sosa. En América-försvarare avvärjde situationen i sista sekunden så argentina ren inte lyckades få ett avslut på mål. Bara någon minut efter det fina anfallet var det Américas tur. Ibarra kom en bit in i banan och fick till ett hårt och skruvat skott, som dock saknade precision, mitt på Guzman i målet. Det var annars en halvlek som där det var snålt med målchanser. Tigres fick aldrig igång sitt spel och América störde gästernas speluppbyggnad med bravur, vilket halvleken handlade om. Tigres fick rulla boll i backlinjen på egen planhalva och involvera målvakten i spelet, men väl på Américas planhalva lyckades man inte få fast bollen i längre sekvenser. Gästernas försvarare tvingades till svåra uppspel. Knappa halvtimmen in i matchen gick Dueñas in klumpigt på Peralta, vilket domaren dömde straff för. Oribe stegade fram och prickade ovansidan av ribban. Det fanns mer pondus och beslutsamhet i Américas anfallsspel, där de individuella bitarna stod ut. Strax innan halvtidsvilan dök Gignac upp, som gubben i lådan, och visade klass när han skickade in 0-1 på det här viset.Inledningen av andra halvlek bjöd på ett öppnare spel och inte samma cyniska uppträdanden som i första halvlek. Tigres presspel sattes igång högre upp i plan och backlinjen stod högre upp i banan jämfört med första halvlek. Från att América kontrollerat matchen i första halvlek hade Tigres nu, en bit in i andra halvlek, vaknat till liv. Samtidigt så fanns det stora ytor bakom kattdjurens backlinjen, någonting som gästerna fick akta sig för då kombinationen av Sambuezas känsliga smörpassningar och Ibarra och Arroyos snabbhet kan ställa till det rejält. I minut 68 kom så kvitteringen. Men det var varken Sambueza, Arroyo eller Ibarra som var huvudrollsinnehavaren. Istället var det en annan sydamerika n. Bruno Valdez dök på den bortre ytan och styrde in en hörna som innebar 1-1. Båda lagen delade ut ett par rejäla tacklingar. Med kvarten kvar tvingades Gignac utgå på bår. In kom hans landsman Andy Delort. Målet fick América att komma in i matchen igen. Halvleken bjöd på mer känslor, högre intensitet och ett öppnare spel jämfört med första halvlek.André-Pierre Gignac avbräck gjorde att Tigres tappade spets och läget kring fransosen är oroande. På övertid av matchen rullades bilder vid sidan av planen på en ambulans, som anfallaren befann sig i, med sirenerna på lämna Estadio Azteca.Sett till matchen är det främst Tigres som behöver höja sig i det egna spelet i returen.: Muñoz; Samudio, Goltz, Aguilar, Valdez; Guerrero(46' Alvarez), William; Arroyo(72' Quintero), Sambueza, Ibarra; Peralta.Guzman; Torres Nilo, Ayala, Juninho, Dueñas(65' Estrada); Pizarro, Zelarayan; Aquino, Sosa(91' Rivas), Damm; Gignac(75' Delort).