Lobos BUAP vann play off-spelet mot Dorados de Sinaloa.

Tidigt imorse blev det klart att Lobos BUAP flyttas upp till Liga MX. Det första mötet lagen emellan i play off-spelet vann Lobos med 1-0. Amaury Escoto vart som bekant utvisad i den matchen, men avstängningen upphävdes.Velascos stod för en riktig fräckis när han slog in en hörna redan i den första minuten, som innebar 1-0 till Dorados inför hemmapubliken i Sinaloa. Svagt ingripande av José Canales i målet. Det luktade utökad Dorados-ledning och efter en halvtimme placerade Hachen in 2-0 efter ett tjusigt mönsteranfall . Diego Jimenez som spelade på topp bredvid Escoto lyckades få in 2-1. När det återstod ett par minuter av halvleken skickade Escoto in 2-2 med besked . På övertid av matchen satte Ortiz in den här vårdslösa tacklingen på Rodrigo Godinez i Lobos BUAP. Det renderade i ett rött kort. Lobos vann dubbelmötet med sammanlagt 2-3.Det var en känslofylld Rafael Puente Jr som efter slutsignalen sa att hans spelare visade mer karaktär än Dorados-spelarna. Puente är bara 38 år. Puebla har nu två klubbar i Liga MX.Jaguares hamnade hade lägst koefficient när seriespelet avslutades och flyttas därför ner till Ascenso MX. Sergio Bueno ser, trots detta, ut att träna laget även den kommande säsongen.