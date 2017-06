Mexikansk duo klar för Rangers

Eduardo Herrera och Carlos Peña är klara för den skottska storklubben Glasgow Rangers.

Affärerna som har varit på g under ett tag är nu äntligen i hamn. Carlos Peña och Eduardo Herrera har skrivit på för Glasgow Rangers.är född i Ciudad Victoria, Tamaulipas, i Mexiko . Han inledde karriären i Pachuca. Efter en kort tid i Pachucas a-lag bar det av till León, där han fick sitt genombrott. Den mexikanske mittfältaren var med och tog upp León till Liga MX. Senare var han dessutom en del av det León som vann Aperturan 2013 och Clausuran 2014. Under den här tiden bildade han ett av ligans främsta, om inte det främsta, mittfält tillsammans med José Juan Vazquez och Luis Montes. I denna trio hade Vazquez en defensiv roll och Montes en offensiv, medan "Gullit" gav understöd i båda riktningarna och jobbade hårt. Han erbjöd fysik, presspel, ett bra skott och löpningar in i motståndarnas straffområde. Inför VM 2014 var han en av landets hetaste namn. I slutet av 2015 köpte Chivas Peña. En stor prestigevärvning. 27-åringen vart ingen vidare hit i Chivas, vilket resulterade i att han fick näta bänk en del. Under den gångna säsongen lånades han ut till León. Peña har 19 landskamper i bagaget för Mexiko. Han har en bra fysik med en hög högstanivå som talar för att han kan bli en lyckad värvning för Rangers. Han har skrivit på ett treårigt kontrakt.är född i Mexiko City. Han är skolad i huvudstadsklubben Pumas UNAM. Samma klubb som Héctor Moreno från början kommer ifrån. Herrera debuterade i klubben 2007. Sedan debuten har det blivit över 100 spelade matcher i Pumas-tröjan. Han har även spenderat tid i Santos Laguna och Veracruz på lån. Under den gångna säsongen spelade han i Veracruz. Den 28-årige mexikanen har blommat ut ganska sent i karriären. Han har targetegenskaper och gör sig bäst i motståndarnas straffområde. "Lalo" är välbekant med Pedro Caixinha sedan tiden i Santos Laguna och mexikanen sa att han inte behövde tänka två gånger för att säga ja när chansen dök upp att gå till Rangers. Både Herrera och Peña har gått ut och talat gott om Caixinha som en tränare av god karaktär.