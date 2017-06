Mexikanska notiser - Carizzo klar för Monterrey

Det senaste från det mexikanska transferfönstret.

Jordan Silva ansågs som en av landets största mittbackstalanger. Ifjol gjorde mexikanen landslagsdebut och det vart ytterligare en landskamp för honom. Karriären har, tyvärr, gått neråt för 22-åringen. Han spelade knappt någonting i moderklubben Toluca under den gångna säsongen. Cruz Azul har på twitter gått ut med att man värvat Silva. Han var ordinarie i det lag som kvalade till fjolårets upplaga av OS och fanns även med i OS-truppen. Förhoppningsvis får han en nytändning i sin nya klubb.Det står nu klart att Alan Cervantes lämnar moderklubben Chivas för spel i León. Den defensiva mittfältaren spelar i det mexikanska u-20 landslaget där han är lagkapten. Han har även erfarenhet från U-17 landslaget.Amaury Escoto var under den gångna säsongen med och lyfte upp Lobos BUAP till Liga MX. Han hade en nyckelroll i dubbelmötet av finalen. Puebla-klubben meddelar att man förlängt lånet av 24-åringen som tillhör Queretaro.Monterrey har hämtat in Juan Pablo Carrizo på free transfer. Den 33-årige målvakten kommer närmast från att ha spelat i italienska Inter. Argentina ren har tidigare spelat i Lazio, Catania, Real Zaragoza och River Plate. Han väntas få rollen som back up till Hugo Gonzalez.Stefan Medina kom till Monterrey sommaren 2014 från Atletico Nacional. Colombia nen har spelat både högerback och mittback. 24-åringen har varit på lån i Pachuca, där han främst spelat som högerback. Nu återvänder han till Monterrey.Uvaldo Luna är född i Houston, Texas, men skolad i Tigres ungdomsakademi. Han har ett par U-20 landskamper för Mexiko . Det senaste året har han varit utlånad till colombianska Patriotas. Sejouren i Colombia var lyckad. Atlas meddelar på sin hemsida att de har gjort klart med 23-åringen. Det handlar om ett lån där Atlas har en köpoption.Ivan Piris kom till Monterrey förra sommaren. Då närmast från Udinese och rutin från Italien, då han även spelat i AS Roma. Han var ordinarie ute till höger i backlinjen under den gångna säsongen, men lämnar nu "Rayados" för León. Det rör sig om ett lån. Detta faller sig naturligt då Stefan Medina återvänder från att ha varit utlånad.Nyuppflyttade Lobos har värvat Tigres-duon Luis Advincula och Julián Quiñones. Tigres högerback Luis Alfonso "Chaka" Rodriguez gjorde det utroligt bra i slutet av den gångna säsongen, samtidigt som Israel Jimenez var långtidsskadad och Advincula drogs med småkänningar. Det rör sig om lån för både Julián Quiñones och Luis Advincula.Det står nu klart att Javier Cortes lämnar moderklubben Pumas för spel i Santos Laguna. Det kommer inte som någon större överraskning, då han var transferlistad. Den 27-årige mittfältaren har spelat i Pumas under hela sin karriär. Han ansågs vara talangfull i unga år, men har inte haft den utvecklingen som många trodde. Han har två landskamper för Mexiko och även ett gäng u-landskamper för Mexiko.