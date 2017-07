Mexikanska notiser - Goltz klar för Boca Juniors

De mexikanska klubbarna fortsätter att agera på transferfönstret och försäsongen är i full gång.

Club América genrepade mot Santos Laguna. América vann matchen med 3-2. América ställde upp med 4-4-2-formation där nyförvärven Guido Rodriguez och Carlos Vargas fanns med från start. Från start spelade även dem två egna unga produkterna Alejandro Diaz och Diego Lainez Leyva. Nämnvärt i Santos Lagunas startelva är att både Javier Abella och Gerardo Arteaga fanns med från start. Alejandro Diaz med förflutet i Necaxa öppnade målskyttet med den här pärlan. Diego de Buen stod för Santos Lagunas kvittering efter svagt agerande av hemmaförsvaret. Lainez gjorde sitt första mål a-laget när han mot slutet av första halvlek skickade in 2-1 . Diego de Buen stod för sitt andra mål i matchen, som innebar 2-2. Darwin Quintero var mannen bakom 3-2 med det här kyliga målet. Colombia nens framtid i klubben är osäker.Chivas spelade träningsmatch mot Atlas. En match som Chivas förlorade med 0-2. Chivas kom till spel utan anfallarna Angel Zaldivar och Alan Pulido , som båda dras med skador. Dem unga adepterna Macia och Magaña, båda från akademin, fanns med från start för Chivas. Daniel Arreola öppnade målskyttet med en riktig rökare som borrade sig in i krysset. Matias Alustiza stod för Atlas andra mål.Det står nu klart att Paolo Goltz återvänder till Argentina . Club América värvade den argentinska försvararen sommaren 2014 från Lanus. Sedan övergången till den mexikanska toppklubben har det blivit över 100 matcher för 32-åringen. Han har varit med och vunnit Concacaf Champions League två gånger med América och ligan en gång. América meddelar på twitter att Goltz har kritat på för Boca Juniors.Tigres har hittills hållit en väldigt låg profil på värvningsfronten. Faktum är att de inte har värvat någon, medan en hel del spelare har lämnat. Rykten finns det en del om, både utvändigt och invändigt. Medan Guido Pizarro ryktas till Sevilla och Boca Juniors, så ryktas Enner Valencia och Gary Medel kunna ansluta till Monterrey-klubben. Valencia ska vara mycket nära en övergång till Tigres och Javier "Chicharito" Hernandez kan komma att ersätta ecuador ianen i West Ham. Valencia var fantastisk i Pachuca.Porto plockade in América-mittfältaren Omar Govea på lån för två år sedan. Porto hade en köpoption som de senare valda att utnyttja. Govea som är 21 år spelade i Portos b-lag. Mexikanens kontrakt sträcker sig till sommaren år 2020. Han är nu klar för Royal Excel Mouscron. Det rör sig om ett lån där den belgiska klubben har möjlighet att köpa loss honom.